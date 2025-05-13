Таможенники рассказали о ситуации на пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск», который блокируют поляки — Finance.ua

Таможенники рассказали о ситуации на пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск», который блокируют поляки Сегодня 10:20

Таможенники рассказали о ситуации на пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск», который блокируют поляки

На пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» наблюдается отток грузовиков из-за блокирования движения польскими протестующими.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

«Электронная очередь, еще вчера (12 мая. — Ред.) насчитывала 1391 транспортное средство, сократилась почти в два раза и по состоянию на утро составляет 789 пустых или загруженных автомобилей. В „живую очередь“ на въезд в Украину перевозчики больше не становятся, выбирая другие маршруты движения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за ночь с 12 на 13 мая таможенный пост «Ягодин» оформил всего 8 грузовых автомобилей на выезд из Украины, в то время как на въезд было оформлено 205 транспортных средств.

В ведомстве напомнили, что акция протеста польских перевозчиков началась 12 мая в 16.00. Протестующие ограничили движение грузовиков до одного в час в обоих направлениях.

Основными требованиями польских протестующих является привлечение внимания к проблемам транспортных перевозок на территории Польши и возврат разрешительной системы для украинских перевозчиков при въезде в Польшу.

Укрінформ По материалам:

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