Таможенники рассказали о ситуации на пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск», который блокируют поляки — Finance.ua
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Таможенники рассказали о ситуации на пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск», который блокируют поляки

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Таможенники рассказали о ситуации на пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск», который блокируют поляки
Таможенники рассказали о ситуации на пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск», который блокируют поляки
На пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» наблюдается отток грузовиков из-за блокирования движения польскими протестующими.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
«Электронная очередь, еще вчера (12 мая. — Ред.) насчитывала 1391 транспортное средство, сократилась почти в два раза и по состоянию на утро составляет 789 пустых или загруженных автомобилей. В „живую очередь“ на въезд в Украину перевозчики больше не становятся, выбирая другие маршруты движения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за ночь с 12 на 13 мая таможенный пост «Ягодин» оформил всего 8 грузовых автомобилей на выезд из Украины, в то время как на въезд было оформлено 205 транспортных средств.
В ведомстве напомнили, что акция протеста польских перевозчиков началась 12 мая в 16.00. Протестующие ограничили движение грузовиков до одного в час в обоих направлениях.
Основными требованиями польских протестующих является привлечение внимания к проблемам транспортных перевозок на территории Польши и возврат разрешительной системы для украинских перевозчиков при въезде в Польшу.
По материалам:
Укрінформ
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