Нефть падает: опасения по поводу поставок омрачили мировую между США и Китаем — Finance.ua
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Нефть падает: опасения по поводу поставок омрачили мировую между США и Китаем

Энергетика
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Нефть падает: опасения по поводу поставок омрачили мировую между США и Китаем
Нефть падает: опасения по поводу поставок омрачили мировую между США и Китаем
Цены на нефть снизились во вторник, 13 мая, по достижении двухнедельного максимума на фоне паузы в торговой войне между США и Китаем после временного снижения тарифов обеими странами.
Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent упали на 22 цента, или 0,3%, до 64,74 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 18 центов, или на 0,3%, до 61,77 доллара.
«Хотя ослабление торговой напряженности между Китаем и США несет пользу, все еще остается много неопределенности относительно того, что произойдет через 90 дней. Эта неопределенность может продолжать оказывать негативное влияние на спрос на нефть», — заявили аналитики ING.
Однако основные противоречия, которые привели к спору, сохраняются, включая дефицит торгового баланса США с Китаем и требование президента Дональда Трампа к Пекину принять более активные меры по борьбе с кризисом фентанила в США. Рынки также рассматривали рост предложения как ключевой фактор снижения цен на нефть.
«Несмотря на то, что спрос был главной проблемой для нефтяного рынка, увеличение предложения со стороны ОПЕК+ означает, что рынок нефти будет хорошо обеспечен до конца года», — заявили аналитики ING, добавив, что степень обеспеченности рынка будет зависеть от того, будет ли ОПЕК+ придерживаться планов по агрессивному увеличению поставок в мае.
5 мая цены на нефть снизились более чем на 2 доллара за баррель из-за планов ОПЕК+ ускорить увеличение добычи «черного золота».
По материалам:
УНІАН
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