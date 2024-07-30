День финансов: сумма уплаченных налогов банками и военно-учетный документ с QR-кодом — Finance.ua

День финансов: сумма уплаченных налогов банками и военно-учетный документ с QR-кодом Сегодня 17:45

Сегодня, 30 июля, мы исследовали следующие темы:

В Украине была разработана Национальная стратегия развития финансовой грамотности до 2030 года, направленная на повышение финансовой осведомленности населения. Инициатор — Национальный банк Украины. Реализация Стратегии финансовой грамотности имеет пять стратегических целей. Рассмотрим их подробно в новой статье:

Сумма уплаченных налогов банками в текущем году. Банки государственного сектора в 2024 году Банки государственного сектора в 2024 году перечислили в государственный бюджет Украины налог на прибыль в размере 36,1 миллиарда гривен (36 120,4 млн грн).

Марченко о «транспортном налоге»: покупка авто во время войны не является критической потребностью.

Diia. City United выступает против повышения налогов.

Минфин о «тенизации» от новых налогов: надеемся, бизнес сделает верный выбор.

Военно-учетный документ с QR-кодом. Военно-учетный документ с данными из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов (Оберег) можно Военно-учетный документ с данными из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов (Оберег) можно получить на портале Дія.

МВФ оценил финансовую потребность Украины на 2025 год. Украина вместе с МВФ оценивает дополнительную финансовую Украина вместе с МВФ оценивает дополнительную финансовую потребность на 2025 год со стороны партнеров в размере 12−15 млрд долларов из-за того, что война будет продолжена и в следующем году.

В этом году на ВСУ нужно дополнительно 500 млрд гривен. В 2024 году для закрытия потребностей Сил обороны Украины требуется В 2024 году для закрытия потребностей Сил обороны Украины требуется дополнительное финансирование примерно на 500 миллиардов гривен.

При этом Минобороны поддержало законопроект о международных оборонных компаниях.

Почему правительство не желает повышения ставки НДС. Правительство предложило парламенту пакет Правительство предложило парламенту пакет налоговых изменений, не предусматривающий увеличения ставки НДС. Рост этого налога привел бы к автоматическому повышению цен, что ударит по незащищенным слоям населения.

Также правительство упрощает условия для бронирования работников компаний-перевозчиков.

Государственный долг Украины вырос до нового максимума. По данным Министерства финансов, По данным Министерства финансов, по состоянию на 30 июня 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6 168 млрд грн, в валютном эквиваленте — 152,2 млрд долл.

Украина в ближайшие недели может получить от США $3,9 млрд.

Сколько обойдется газ для населения в августе. В августе 2024 года годовые тарифы на газ для В августе 2024 года годовые тарифы на газ для населения предлагают 12 поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.

Что будет с депозитами в августе. Август может стать одним из знаковых месяцев для формирования гривневых депозитов. Банки берут курс на долговременные предложения. Об этом Август может стать одним из знаковых месяцев для формирования гривневых депозитов. Банки берут курс на долговременные предложения. Об этом заявил директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

«Нафтогаз» запустил мощную скважину. АО «Укргаздобыча», являющееся частью Группы Нафтогаз, ввело в эксплуатацию новую АО «Укргаздобыча», являющееся частью Группы Нафтогаз, ввело в эксплуатацию новую высокопроизводительную скважину с дебитом 274 тыс. куб. м газа в сутки. Ее особенность состоит в том, что плановый забой расположен непосредственно под населенным пунктом.

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