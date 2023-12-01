День финансов: смягчение валютных ограничений, новый законопроект о демобилизации, подборка неординарных вакансий — Finance.ua

День финансов: смягчение валютных ограничений, новый законопроект о демобилизации, подборка неординарных вакансий Сегодня 17:50

В пятницу, 1 декабря, мы исследовали, что изменится для украинцев с декабря. Подробности в новости.

Смягчение валютных ограничений. Национальный банк продолжает Национальный банк продолжает смягчать валютные ограничения, учитывая потребности сохранения макрофинансовой стабильности, защиты международных резервов, обеспечения первоочередных потребностей обороны, экономики и граждан, а также предложения субъектов финансового рынка, обеспечивающих указанные первоочередные потребности.

Самые большие риски для финансового сектора. Опрос топ-менеджеров финансовых учреждений в ноябре 2023 года свидетельствует, что основной источник рисков в финансовом секторе не изменился — это война с россией. На втором месте осталась коррупция.

Условия разблокирования границы для движения грузовиков. Министерство восстановления Украины и Министерство инфраструктуры Польши Министерство восстановления Украины и Министерство инфраструктуры Польши договорились о перечне условий, необходимых для разблокирования границы. Об этом сообщает Минвосстановления 1 декабря по итогам состоявшейся в Варшаве встречи с участием сторон.

Настроения бизнеса в Украине. Украинский бизнес ожидает Украинский бизнес ожидает роста цен на собственную продукцию и услуги. Оценки занятости остаются сдержанными. Руководители всех секторов продолжают ожидать сокращения общей численности работников, больше всего в секторе строительства.

Во что лучше инвестировать во время войны. В Киеве 18 ноября 2023 года состоялась конференция «Жить на проценты» — крупнейшее инвестиционное событие года, которое собирает под одной крышей лучших экспертов инвестиционного сообщества. Говорили о пассивных и активных стратегиях инвестирования, трендах и перспективных нишах на 2024 год. 👇

Новый законопроект о демобилизации военных. В Раде зарегистрировали законопроект об увольнении с военной службы во время действия военного положения. Автор В Раде зарегистрировали законопроект об увольнении с военной службы во время действия военного положения. Автор документа — депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Его основным требованием является увольнение со службы военных, которые отслужили 18 месяцев со дня призыва и не хотят продолжать службу дальше.

Подборка неординарных вакансий. На рынке труда появляются вакансии, поражающие своей неординарностью и непредсказуемостью. Эксперты robota.ua поделились подборкой На рынке труда появляются вакансии, поражающие своей неординарностью и непредсказуемостью. Эксперты robota.ua поделились подборкой нестандартных вакансий.

Переселенцам автоматически продлят выплаты. С 1 декабря некоторым переселенцам продлят выплаты еще на 6 месяцев без дополнительного обращения. Как С 1 декабря некоторым переселенцам продлят выплаты еще на 6 месяцев без дополнительного обращения. Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, это нововведение предусмотрено постановлением КМУ от 21 ноября 2023 года № 1226.

Правительство упростило прохождение ВВК. Правительство Правительство упростило прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) для раненых военнослужащих ВСУ и Минобороны. Теперь раненным защитникам больше не нужно лично возить документы в воинскую часть после решения ВВК об отпуске или непригодности.

Украинцы смогут получать автокредиты по льготным процентным ставкам.

В ближайшее время в Украине планируется запустить программу субсидирования процентных ставок по автокредитам для населения на покупку машин, собранных в стране. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

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