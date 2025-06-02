День финансов: присоединение Украины к роуминговой зоне ЕС, два новых сервиса «Резерв+» — Finance.ua

День финансов: присоединение Украины к роуминговой зоне ЕС, два новых сервиса «Резерв+» Сегодня 17:35

В понедельник, 2 июня, НБУ упростил валютный надзор за экспортными операциями, а Президент подписал закон для присоединения Украины к роуминговой зоне ЕС.

Присоединение Украины к роуминговой зоне ЕС.

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 12150. Это финальный шаг для присоединения Украины к зоне роуминга ЕС Roam like at home.

Валютный надзор за экспортными операциями.

Национальный банк Национальный банк обновил правила валютного надзора. С 31 мая банки могут завершать контроль за экспортными операциями компаний в более широком круге случаев, в частности, когда оплата поступает через банковские гарантии.

Есть ли основания для обесценения гривны — на этот вопрос дал ответ эксперт. Также банкир дала свой прогноз по курсу.

Украинцы хорошо знают о Приват24 или приложении monobank. А что предлагают банки, которые поменьше и которые не менее интересны? Finance.ua изучил три мобильных банковских приложения и описал их в статье:

Минобороны ускорило работу ВВК.

Министерство обороны Украины упрощает прохождение военно-врачебной экспертизы в ВСУ. Теперь, если постановление ВВК не требует утверждения высшей инстанцией (например, когда лицо признают пригодным к службе), его не печатают для передачи в ТЦК. Документы автоматически отправляются в реестр «Оберег».

Когда Украина и ЕС представят модель взаимной торговли.

Как сообщил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка, Украина и ЕС на следующей неделе обсудят условия взаимной торговли, особенно в аграрном секторе.

Членство Украины в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил , что все 32 союзника по Альянсу в Вашингтоне подтвердили, что путь Украины к членству в НАТО необратим, хотя и не определили конечные временные рамки этого процесса.

Рейтинг Украины на уровне «ограниченный дефолт».

Рейтинговое агентство Moody’s оставило кредитный рейтинг Украины на уровне «Ca». На экономику и финансы страны большое влияние имеет война с россией, а также сохраняется неопределенность возможных мирных переговоров. Однако прогноз по рейтингу остается стабильным.

Украинцы берут больше кредитов.

Украинцы все больше обращаются за микрокредитами. Как свидетельствует статистика Опендатабот, тлько за 1 кв. 2025 года граждане взяли кредитов в микрофинансовых организациях (МФО) на 12,72 млн грн — это 2,17 млн ​​договоров займа (+8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года).

В приложении «Резерв+» два новых сервиса.

Как сообщает Минобороны , в обновлении приложения Резерв+ добавились два новых сервиса: отображение данных об инвалидности и сохранение предыдущей версии военно-учетного документа во время его обновления.

Работа для творческих профессий.

Если вы творческий человек, то иногда трудно найти постоянный заработок. Профессии, которые требуют вдохновения, не всегда приносят постоянный доход. Но если вы человек креативный, то приведенные ниже творческие вакансии могут вас заинтересовать. На сайте robota.ua можно найти такие профессии.

Также правительство решило расширить возможности для трудоустройства людей с инвалидностью и усовершенствовало систему штрафов для работодателей, которые им отказывают.

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