Нацбанк спростив валютний нагляд за експортними операціями — Finance.ua

Нацбанк спростив валютний нагляд за експортними операціями Сьогодні 15:02 — Валюта

Нацбанк спростив валютний нагляд за експортними операціями

Національний банк оновив правила валютного нагляду. З 31 травня банки можуть завершувати контроль за експортними операціями компаній у ширшому колі випадків — зокрема, коли оплата надходить через банківські гарантії.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Що саме змінилося

Банки тепер можуть завершувати валютний нагляд, якщо кошти надійшли на рахунок компанії від:

іноземного банку-гаранта, який забезпечив оплату за експортний контракт;

українського банку-гаранта — за умови, що цей банк раніше отримав валюту від іноземного банку-контргаранта за відповідною вимогою.

Що це означає для експортерів

Зміни стосуються операцій, у яких використовуються міжнародні банківські інструменти — гарантії та контргарантії. Нововведення забезпечують чітке юридичне підґрунтя для таких розрахунків, що дозволить українським компаніям активніше використовувати ці механізми.

Водночас це має знизити ризики, пов’язані з невиконанням зобов’язань іноземними контрагентами, і зменшити обсяги валютної виручки, яка не надходить в Україну.

Нагадаємо, раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що валютний курс в Україні повинен виконувати роль для адаптації економіки в умовах змін на глобальних ринках.

«Потрібно використовувати обмінний курс для того, щоб допомагати економіці, допомагати собі забезпечувати цю мету цінової стабільності за рахунок адаптації нашої валютно-курсової політики під ті процеси, які відбуваються на глобальних ринках», — зазначав він.

Крім того, після набуття Україною членства в Європейському Союзі Національний банк України повинен буде змінити курсоутворювальну валюту — з долара на євро.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.