Нацбанк спростив валютний нагляд за експортними операціями — Finance.ua

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Нацбанк спростив валютний нагляд за експортними операціями

Валюта
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Нацбанк спростив валютний нагляд за експортними операціями
Нацбанк спростив валютний нагляд за експортними операціями
Національний банк оновив правила валютного нагляду. З 31 травня банки можуть завершувати контроль за експортними операціями компаній у ширшому колі випадків — зокрема, коли оплата надходить через банківські гарантії.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Що саме змінилося

Банки тепер можуть завершувати валютний нагляд, якщо кошти надійшли на рахунок компанії від:
  • іноземного банку-гаранта, який забезпечив оплату за експортний контракт;
  • українського банку-гаранта — за умови, що цей банк раніше отримав валюту від іноземного банку-контргаранта за відповідною вимогою.

Що це означає для експортерів

Зміни стосуються операцій, у яких використовуються міжнародні банківські інструменти — гарантії та контргарантії. Нововведення забезпечують чітке юридичне підґрунтя для таких розрахунків, що дозволить українським компаніям активніше використовувати ці механізми.

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Водночас це має знизити ризики, пов’язані з невиконанням зобов’язань іноземними контрагентами, і зменшити обсяги валютної виручки, яка не надходить в Україну.
Нагадаємо, раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що валютний курс в Україні повинен виконувати роль для адаптації економіки в умовах змін на глобальних ринках.
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«Потрібно використовувати обмінний курс для того, щоб допомагати економіці, допомагати собі забезпечувати цю мету цінової стабільності за рахунок адаптації нашої валютно-курсової політики під ті процеси, які відбуваються на глобальних ринках», — зазначав він.
Крім того, після набуття Україною членства в Європейському Союзі Національний банк України повинен буде змінити курсоутворювальну валюту — з долара на євро.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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