Коли Україна та ЄС представлять модель взаємної торгівлі — Finance.ua

Коли Україна та ЄС представлять модель взаємної торгівлі Сьогодні 13:36 — Казна та Політика

Коли Україна та ЄС представлять модель взаємної торгівлі

Як повідомив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка, Україна та ЄС наступного тижня обсудять умови взаємної торгівлі, особливо в аграрному сектору.

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в червні можуть спільно представити модель торгівлі на період до вступу України в ЄС, пише Вжепредставити модель торгівлі на період до вступу України в ЄС, пише Інтерфакс

«Певні модальності у нас є, і вони влаштують і європейських фермерів, і наших — це так званий перехід на повну інтеграцію до умов з ЄС… Думаю, в червні місяці ми зможемо представити цю модель спільно з Європейською Комісію», — сказав качка на форумі Forbes Money в Києві.

«Не забігаючи наперед, тому що угода ще тільки в початковому процесі, але, думаю, в червні у нас будуть нормальні новини щодо того, як відбуватиметься торгівля між Україною та ЄС на роки до вступу України в ЄС вже в рамках угоди про вільну торгівлю, а не в рамках односторонніх преференцій ЄС», — додав він.

Він нагадав, що з 6 червня, коли вже завершиться дія АТЗ, з точки зору доступу на ринок ЄС для українських експортерів «нічого не поміняється».

«Ми перейдемо на інші правила гри, і це відбудеться влітку 2025 року, це буде проходити досить плавно», — описав Качка перехід.

Раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль говорив , що загроз відновлення Європейським Союзом квот на імпорт сільськогосподарських товарів з України немає. Квоти у торгівлі з ЄС діятимуть до внесення змін в Угоду про асоціацію.

Він нагадав, що Європейська комісія і ЄС зробили безпрецедентний крок, давши можливість Україні діяти поза межами квот, установлених до повномасштабного вторгнення. Проте 5 червня ці умови завершують свою дію.

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