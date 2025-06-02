Працевлаштування осіб з інвалідністю: як тепер штрафуватимуть роботодавців — Finance.ua
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Працевлаштування осіб з інвалідністю: як тепер штрафуватимуть роботодавців

Особисті фінанси
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Працевлаштування осіб з інвалідністю: як тепер штрафуватимуть роботодавців
Працевлаштування осіб з інвалідністю: як тепер штрафуватимуть роботодавців
Внаслідок війни в Україні зростає кількість людей з інвалідністю. При цьому законодавство гарантує їм право на повноцінне життя, зокрема й на роботу.
Для цього уряд вирішив розширити можливості для працевлаштування людей з інвалідністю та вдосконалив систему штрафів для роботодавців, які відмовляють їм. Тепер ці кошти будуть спрямовуватися на безбар’єрний ринок праці — на створення або оснащення робочих місць для людей з інвалідністю.
Відповідні зміни ініційовані Мінсоцполітики в ухваленій Урядом постанові, повідомляє пресслужба відомства.
«Це дозволить зробити систему санкцій не лише інструментом контролю, а й ресурсом розвитку інклюзивного ринку праці. Кожна гривня зі штрафу має працювати на створення нових можливостей — як для людей з інвалідністю, так і для роботодавців, які готові впроваджувати інклюзивні практики», — зазначив заступник міністра соцполітики Володимир Василенко.
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Що зміниться

Раніше роботодавець міг зіткнутися з неправильним розрахунком штрафу у випадку, коли змінювалися дані про працівників. Тепер, якщо до 31 березня змінюються дані в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, — Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю автоматично перераховує суму санкції та до 10 червня надсилає уточнений розрахунок роботодавцю. Це дозволить уникнути непорозумінь та спростить взаємодію з роботодавцями.

Цільове використання надходжень від штрафів

Відтепер кошти можна спрямовувати на заходи, які сприятимуть працевлаштуванню осіб з інвалідністю:
  • технічне оснащення або адаптацію робочих місць для людей з інвалідністю: спеціальні меблі, техніку тощо;
  • створення нових спеціальних робочих місць;
  • випуск спеціалізованих навчальних матеріалів: літературу й аудіоматеріали для навчання людей з інвалідністю.

Довідка Finance.ua:

  • з 2026 року в Україні діятимуть нові правила працевлаштування осіб з інвалідністю. Закон змінює підходи щодо підтримки як людей з інвалідністю, які хочуть працевлаштуватися, так і роботодавців;
  • зокрема, роботодавці матимуть вибір: працевлаштувати особу з інвалідністю та за потреби облаштувати їй робоче місце, або сплатити цільовий внесок до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;
  • раніше Work.ua аналізував, які вакансії роботодавці позначають як такі, що підходять людям з інвалідністю, та чи дійсно наймають на роботу цю категорію шукачів. Серед конкретних посад для людей з інвалідністю — продавець-консультант, менеджер із продажу, водій, менеджер по роботі з клієнтами, касир, бухгалтер, прибиральниця, вантажник, оператор контакт-центру, провізор, різноробочий, кухар, охоронець. Детальніше читайте тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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