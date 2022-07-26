День финансов: план по экономии газа, санкции против рф еще на полгода, новые цены на «Зеленую карту» — Finance.ua
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День финансов: план по экономии газа, санкции против рф еще на полгода, новые цены на «Зеленую карту»

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Во вторник, 26 июля ЕС принял план по экономии газа и продлил санкции рф еще на полгода.
План ЕС по экономии газа. Страны-члены согласились уменьшить потребление на 15% по сравнению с их средним потреблением за последние пять лет, на срок с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года с возможным продлением до конца мая. Меры для выполнения цели страны могут выбирать по своему усмотрению.
  • Также ЕС выделил Украине 1,6 миллиарда евро на восстановление. Эти средства предоставляются, чтобы помочь Украине отремонтировать необходимую поврежденную инфраструктуру и восстановить критически важные проекты.
Санкции против рф. Совет ЕС решил продлить на шесть месяцев (до 31 января 2023 года) санкции против россии за действия, направленные на дестабилизацию Украины. Эти санкции состоят из широкого спектра отраслевых мероприятий, включая ограничения на финансы, энергетику, технологии и товары двойного использования, промышленность, транспорт и предметы роскоши.
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Украина вылетела из списков «индекса Биг Мака». Украина не попала в рейтинг стран с недооцененными и переоцененными валютами, который составляется на основе так называемого индекса Биг Мака. Эксперты не смогли оценить «реальную» стоимость гривны из-за войны. А наиболее переоцененной валютой в мире является швейцарский франк (+30,3%).

День финансов: план по экономии газа, санкции против рф еще на полгода, новые цены на «Зеленую карту»
Выплаты вкладчикам «Мегабанка». 26 июля 2022 Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает возмещение средств вкладчикам АО «Мегабанк» по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания. Также продолжаются выплаты вкладчикам по договорам банковского счета (текущие счета).
По материалам:
Finance.ua
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