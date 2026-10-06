День финансов: пересчет субсидий, рекордный курс доллара, социальное жилье в Украине

Вторник, 6 октября. В Украине планируют пересчитать субсидии, повысить тарифы на интернет и пересмотреть социальные стандарты.

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В Украине может подорожать интернет

Стоимость интернет-услуг в Украине может возрасти из-за увеличения расходов операторов и провайдеров на восстановление и защиту телекоммуникационной инфраструктуры после российских атак. Компании вынуждены заменять уничтоженное оборудование, восстанавливать поврежденные сети, создавать резервные маршруты и усиливать автономность инфраструктуры.

Социальные стандарты

В 2027 году в Украине могут пересмотреть социальные стандарты. Минимальную зарплату планируют установить на уровне 12 000 грн, минимальную пенсию по возрасту — 6500 грн, а прожиточный минимум — 7200 грн. Отдельно предлагается пересмотреть подход к назначению пособия малоимущим семьям. Уровень обеспечения прожиточного минимума для его назначения должен составлять 100% для трудоспособных лиц и 150% для детей, утративших трудоспособность и людей с инвалидностью.

Субсидии на новый отопительный сезон

Для большинства граждан жилищную субсидию на отопительный сезон 2026−2027 годов пересчитают автоматически . Также автоматически определят ее размер для домохозяйств, у которых в неотопительный период субсидия составляла 0 грн. Размер жилищной субсидии рассчитают с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно.

Как сообщили в КГГА, отопительный сезон в Киеве начнут в зависимости от погодных условий, а не в определенную календарную дату. Основные технические работы в столице уже завершили, однако нынешняя температура позволяет экономить энергоносители и использовать дополнительное время для подготовки. В то же время больницы и учебные заведения могут получить тепло раньше.

Как распределить большие сбережения

Когда сумма дохода существенно превышает ежемесячный доход и в ближайшее время не требуется на текущие расходы, совет «положить на депозит» или «купить квартиру» перестает работать. В новом материале рассказываем о четырех классических направлениях — недвижимости, валюте, ОВГЗ и драгоценных металлах — и о том, почему их слепое сочетание по учебнику не всегда оправдано:

Курс доллара вышел на рекорд

Официальный курс доллара 6 октября в первый раз поднялся до 45,5 грн. По словам инвестиционного эксперта Тараса Козака, сам по себе этот уровень не означает резких изменений в экономике, а до конца года курс может остаться ниже 46 грн. На курс одновременно влияют несколько факторов.

🎬 А в новом видео на нашем YouTube-канале разбираем подробный обзор и прогноз аналитика и банкира «Глобус Банка» Тараса Лесового. В частности, какими будут курсы доллара и евро в первой декаде октября и какой валютный коридор ожидать в банках и обменниках 👇

Цены на квартиры в Киеве

Как свидетельствуют данные ЛУН, обстрелы транспортной инфраструктуры Киева пока не повлекли за собой резкого падения цен на жилье на левом берегу столицы. Аренда в отдельных районах действительно дешевеет, но подобная тенденция наблюдается и на правом берегу.

Работа «зеленой» линии метро

В утренние и вечерние часы пик будет временно действовать специальный график движения поездов «зеленой» линии в Киеве. Ориентировочно с 7:30 до 10:00 и вечером с 16:00 до 20:00 поезда «зеленой» линии будут курсировать с диспетчерским регулированием движения.

Некоторые ФЛП могут лишиться упрощенки

Третья группа единого налога дает предпринимателям много возможностей, но это не означает, что ФЛП может работать без ограничений. При определенных нарушениях предприниматель рискует получить повышенную ставку налога или потерять право на упрощенную систему. Юристы отмечают , что особенно важно следить за годовым доходом, видами деятельности и другими требованиями Налогового кодекса Украины.

Новый стандарт профессионального образования

Кабинет Министров принял пакет решений по реализации изменений в системе профессионального образования. Так, по меньшей мере 40% образовательной программы отводится на практическую подготовку. Студенты смогут получить до трех профессиональных квалификаций, а профессиональным колледжам будет предоставлено больше автономии в формировании образовательных программ.

Также с 2027 года заработает новая формула финансирования профессиональных колледжей. У каждого учреждения будет базовое финансирование, а часть средств будет зависеть от результатов работы. Кроме того, студенты смогут учиться и стажироваться непосредственно у работодателей. Преподаватели — преподавать и стажироваться в учебных заведениях и на предприятиях.

Заявление на назначение пенсии

В Пенсионном фонде объяснили , что украинцам не обязательно ждать дня достижения пенсионного возраста, чтобы подать документы на назначение пенсии. Обратиться с заявлением можно не ранее чем за один месяц до достижения пенсионного возраста. К примеру, если человеку исполняется 60 лет в октябре 2026 года, подать заявление можно уже в сентябре, но не раньше соответствующей даты.

Социальное жилье в Украине