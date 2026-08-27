День финансов: новая категория заявлений в Реестре ущерба, потеря критичности и отсрочка
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В четверг, 27 августа, стало известно, какие страны ЕС требуют использовать замороженные активы рф и какую новую категорию открыл Реестр ущерба.
Замороженные активы рф
Швеция, Нидерланды, Испания и Польша призывают Брюссель возобновить работу над использованием более 200 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования Украины.
10 лет изменений криптовалют
Криптовалютный рынок за последние десять лет изменился кардинально. Проекты, которые в конце 2016 года входили в число крупнейших в мире, сегодня нередко оказались далеко за пределами топ-50 или почти потеряли прежний вес.
Как мошенники могут использовать банковские карты
Банковская карта с просроченным сроком действия уже не может использоваться, однако, согласно результатам исследования, это не всегда так. Исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте обнаружили уязвимость, благодаря которой некоторыми просроченными картами можно рассчитаться.
Кстати, каждый месяц держатели банковских карт теряют свое деньги просто потому, что забывают или неправильно включают категории кешбэка. В 2026 году кешбэк-программы превратились из акционных бонусов в базовую потребность украинцев и главное поле битвы банков за клиента.
В этом выпуске мы разберем аналитику рынка от члена правления ГЛОБУС БАНКА Владимира Солодкого, актуальную статистику безналичных платежей от НБУ, самые прибыльные категории и практические лайфхаки, как выжать максимум выгоды из собственных повседневных расходов.
Электронный кабинет ВПЛ
Часть услуг для внутренне перемещенных лиц планируют перевести в онлайн. Уже с октября в Украине должен заработать новый механизм, позволяющий ВПЛ подавать заявления и получать необходимые услуги дистанционно.
Реестр ущерба открыл новую категорию заявлений
Сегодня, 27 августа 2026 года международный Реестр ущерба, причиненного агрессией рф против Украины, открыл возможность подачи заявлений юридическими лицами в категории C3.2 «Потеря контроля над имуществом на временно оккупированных территориях».
Утрата критичности и отсрочка
С 1 сентября 2026 года для критически важных предприятий меняются правила бронирования работников. Для большинства компаний вводится новый зарплатный критерий, части предприятий необходимо повторно подтвердить свой статус, а его потеря может привести и к аннулированию бронирования работников.
Отмена налоговой льготы для международных посылок
Равные условия для украинского бизнеса, детенизация и приближение к европейским правилам — это ключевые цели реформы налогообложения международных посылок. О необходимости этих изменений, их влиянии и особенностях работы новой системы рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.
Плата за документы
Административными услугами называют те, которые гражданам предоставляются местным самоуправлением, государственной властью и другими уполномоченными субъектами. Их стоимость фиксированная, но в последнее время многое изменилось.