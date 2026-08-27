День финансов: новая категория заявлений в Реестре ущерба, потеря критичности и отсрочка Сегодня 17:40

В четверг, 27 августа, стало известно, какие страны ЕС требуют использовать замороженные активы рф и какую новую категорию открыл Реестр ущерба.

Замороженные активы рф

Швеция, Нидерланды, Испания и Польша призывают Брюссель возобновить работу над использованием более 200 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования Украины.

10 лет изменений криптовалют

Криптовалютный рынок за последние десять лет изменился кардинально . Проекты, которые в конце 2016 года входили в число крупнейших в мире, сегодня нередко оказались далеко за пределами топ-50 или почти потеряли прежний вес.

Как мошенники могут использовать банковские карты

Банковская карта с просроченным сроком действия уже не может использоваться, однако, согласно результатам исследования, это не всегда так. Исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте обнаружили уязвимость, благодаря которой некоторыми просроченными картами можно рассчитаться.

Кстати, каждый месяц держатели банковских карт теряют свое деньги просто потому, что забывают или неправильно включают категории кешбэка. В 2026 году кешбэк-программы превратились из акционных бонусов в базовую потребность украинцев и главное поле битвы банков за клиента.

этом выпуске мы разберем аналитику рынка от члена правления ГЛОБУС БАНКА Владимира Солодкого, актуальную статистику безналичных платежей от НБУ, самые прибыльные категории и практические лайфхаки, как выжать максимум выгоды из собственных повседневных расходов.

Электронный кабинет ВПЛ

Часть услуг для внутренне перемещенных лиц планируют перевести в онлайн. Уже с октября в Украине должен заработать новый механизм, позволяющий ВПЛ подавать заявления и получать необходимые услуги дистанционно.

Реестр ущерба открыл новую категорию заявлений

Сегодня, 27 августа 2026 года международный Реестр ущерба, причиненного агрессией рф против Украины, открыл возможность подачи заявлений юридическими лицами в категории C3.2 «Потеря контроля над имуществом на временно оккупированных территориях».

Утрата критичности и отсрочка

С 1 сентября 2026 года для критически важных предприятий меняются правила бронирования работников. Для большинства компаний вводится новый зарплатный критерий, части предприятий необходимо повторно подтвердить свой статус, а его потеря может привести и к аннулированию бронирования работников.

Отмена налоговой льготы для международных посылок

О необходимости этих изменений, их влиянии и особенностях работы новой системы Равные условия для украинского бизнеса, детенизация и приближение к европейским правилам — это ключевые цели реформы налогообложения международных посылок.О необходимости этих изменений, их влиянии и особенностях работы новой системы рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Плата за документы

Административными услугами называют те, которые гражданам предоставляются местным самоуправлением, государственной властью и другими уполномоченными субъектами. Их стоимость фиксированная, но в последнее время многое изменилось.

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