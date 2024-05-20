День финансов: лидеры банковского рынка, QR-код вместо военного билета, цены на электроэнергию для бизнеса — Finance.ua

День финансов: лидеры банковского рынка, QR-код вместо военного билета, цены на электроэнергию для бизнеса
Понедельник, 20 мая. Ежегодно в этот день в Украине отмечается День банковских работников. Идеальный банк — это нечто полезное, удобное и надежное. Но за каждой такой надежностью, быстротой и разносторонностью в банковской сфере стоят люди. Важны все: от оператора службы поддержки до регионального директора.
Ко Дню банковского сотрудника Finance.ua создал развлекательный тест, который поможет каждому не только узнать что-то о банковском деле, но и почувствовать себя на месте сотрудника банка, понять: «Какая должность в банке вам бы подошла лучше всего?»:
Пройти тест можно здесь 🧐
Также Finance.ua подготовил несколько простых советов, которые вы можете использовать каждый день, чтобы оставаться продуктивным и здоровым.
Работа в банке: как оставаться продуктивным и здоровым 💼
Лидеры банковского рынка. По состоянию на 1 апреля в Украине продолжали действовать 63 банка. Как сообщил народный депутат Даниил Гетманцев, по размеру чистых активов пятерка лидеров не изменилась. Наибольший рост чистых активов показал Ощадбанк, тогда показатели ПриватБанка и Укргазбанка сократились.
Плановые отключения света. В Укрэнерго заявили, что в понедельник, 20 мая, с 18 до 24 часов во всех регионах планируется отключение электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей.
Кстати, НКРЭКУ с 1 июня установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса.
Также в Украине проверят справедливость использования графиков ограничений.
Повышение цен в «Киевстаре». «Киевстар» инициировал изменения для ряда тарифных планов. Абонентам предложат выбор: перейти на новый тарифный план с большим объемом услуг или выбрать альтернативу из тарифных планов по меньшей цене. В компании объясняют, что растущее потребление, инфляция, девальвация заставляет всех производителей, сервис-провайдеров так или иначе повышать цены.
Полисы страхования «Зеленая карта». МТСБУ повысило цены на договоры международного страхования «Зеленая карта». Так, для легковых автомобилей стоимость составит: 1156 грн — 15 дней действия договора; 1 841 грн — 1 месяц; 4 968 грн — 3 месяца; 12 849 грн — 1 год.
«єВідновлення» для пострадавшего бизнеса. В Верховной Раде рассматривают возможность расширить возможности программы компенсаций «єВідновлення» и для украинского бизнеса. Но внутренних средств для этого недостаточно, поэтому сейчас ведутся переговоры с международными партнерами.
По данным Опендатабот, 59% новых ФЛП в Украине в 2024 году открыли женщины.
QR-код вместо военного билета. Нардеп Давид Арахамия сообщил, что военнообязанные будут иметь возможность сгенерировать QR-код, который можно будет носить с собой вместо военного билета. По его словам, такой QR-код будет работать по аналогии с COVID-сертификатом.
Кроме того, Минобороны запустило электронную очередь для посещения ТЦК и СП.
В то же время в Минстратегпроме расширили возможности бронирования военнообязанных, работающих в ОПК.
Курс доллара на этой неделе. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что в течение этой недели курс американской валюты будет достигать 40 гривен. Есть вероятность, что гривна укрепится в цене и доллар немного подешевеет.
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