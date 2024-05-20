День финансов: лидеры банковского рынка, QR-код вместо военного билета, цены на электроэнергию для бизнеса — Finance.ua

День финансов: лидеры банковского рынка, QR-код вместо военного билета, цены на электроэнергию для бизнеса Сегодня 17:50

Понедельник, 20 мая. Ежегодно в этот день в Украине отмечается День банковских работников. Идеальный банк — это нечто полезное, удобное и надежное. Но за каждой такой надежностью, быстротой и разносторонностью в банковской сфере стоят люди. Важны все: от оператора службы поддержки до регионального директора.

Ко Дню банковского сотрудника Finance.ua создал развлекательный тест , который поможет каждому не только узнать что-то о банковском деле, но и почувствовать себя на месте сотрудника банка, понять: «Какая должность в банке вам бы подошла лучше всего?»:

Также Finance.ua подготовил несколько простых советов, которые вы можете использовать каждый день, чтобы оставаться продуктивным и здоровым.

Лидеры банковского рынка. По состоянию на 1 апреля в Украине продолжали действовать 63 банка. Как По состоянию на 1 апреля в Украине продолжали действовать 63 банка. Как сообщил народный депутат Даниил Гетманцев, по размеру чистых активов пятерка лидеров не изменилась. Наибольший рост чистых активов показал Ощадбанк, тогда показатели ПриватБанка и Укргазбанка сократились.

Плановые отключения света. В Укрэнерго В Укрэнерго заявили , что в понедельник, 20 мая, с 18 до 24 часов во всех регионах планируется отключение электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей.

цены на электроэнергию для бизнеса. Кстати, НКРЭКУ с 1 июня установила новые предельныедля бизнеса.

справедливость использования графиков ограничений. Также в Украине проверят ограничений.

Повышение цен в «Киевстаре». «Киевстар» «Киевстар» инициировал изменения для ряда тарифных планов. Абонентам предложат выбор: перейти на новый тарифный план с большим объемом услуг или выбрать альтернативу из тарифных планов по меньшей цене. В компании объясняют, что растущее потребление, инфляция, девальвация заставляет всех производителей, сервис-провайдеров так или иначе повышать цены.

Полисы страхования «Зеленая карта». МТСБУ МТСБУ повысило цены на договоры международного страхования «Зеленая карта». Так, для легковых автомобилей стоимость составит: 1156 грн — 15 дней действия договора; 1 841 грн — 1 месяц; 4 968 грн — 3 месяца; 12 849 грн — 1 год.

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59% новых ФЛП в Украине в 2024 году открыли женщины. По данным Опендатабот,в Украине в 2024 году открыли женщины.

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Курс доллара на этой неделе. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует , что в течение этой недели курс американской валюты будет достигать 40 гривен. Есть вероятность, что гривна укрепится в цене и доллар немного подешевеет.

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