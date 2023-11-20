День финансов: изменения в правилах мобилизации, роуминг с ЕС, новые санкции СНБО — Finance.ua

День финансов: изменения в правилах мобилизации, роуминг с ЕС, новые санкции СНБО Сегодня 17:50

Понедельник, 20 ноября. Рада предлагает новые правила мобилизации, а Зеленский — новые санкции против рф и рб.

Мобилизация в Украине. Депутаты Депутаты готовят к регистрации крупный законопроект относительно мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. В частности, планируют снять отсрочку для студентов, получающих второе и более высшее образование и призывать тех, кто отбывал наказание.

Санкции сроком на 10 лет. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях СНБО против Азарова, Табачника и Царева. В общей сложности под ограничениями оказались 37 юридических лиц. Также Зеленский предложил ввести санкции на полвека против рф и беларуси. Кроме того, президент подписал закон о перераспределении «военного» НДФЛ и средств дорожного фонда.

Помощь от партнеров с начала года. Украине нужно получить в этом году 45 млрд долларов США, чтобы закрыть все финансовые потребности. По состоянию на середину ноября союзники уже передали большую часть этой суммы — 35 млрд долларов, Украине нужно получить в этом году 45 млрд долларов США, чтобы закрыть все финансовые потребности. По состоянию на середину ноября союзники уже передали большую часть этой суммы — 35 млрд долларов, рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Крупнейшие покупатели валюты в Украине. По По данным НБУ, доля сектора Национальной безопасности и обороны в покупке валюты за 10 месяцев 2023 года составила 29% по сравнению с 31% с начала войны и до конца прошлого года. Больше только доля топливно-энергетического комплекса, которая составляет 33%.

Роуминг как дома. В Верховной Раде Украины В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект об имплементации норм европейского законодательства относительно роуминга. Документ предусматривает создание условий для практической интеграции в единый цифровой рынок ЕС, при котором Украина получит режим внутреннего рынка с Евросоюзом по услугам роуминга и присоединится к единой роуминговой зоне.

Курсовые ожидания ухудшаются. По По данным НБУ, финансовые аналитики в октябре 2023 прогнозируют курс на уровне 40,36 грн/доллар. В сентябре они ожидали курс 39,99 грн/доллар. Население ожидает курса 40,43 грн/доллар. Банкиры прогнозируют курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 41,16 грн/доллар.

Каждый второй ФЛП открывают женщины. Как Как показывают данные Опендатабот, с начала года женщины в Украине открыли 154 тысячи новых ФЛП и возглавили более 10 тысяч новых компаний. Больше всего новых предпринимателей зарегистрировано на Хмельнитчине, а директорами новых дел чаще всего становятся женщины на Черниговщине. Кстати, по данным Work.ua , зарплатные ожидания женщин до 20% меньше, чем у мужчин.

Добавим, что предпринимательницы из Запорожья и Широковской громады могут получить финансирование в размере до 45 тысяч гривен на начало, восстановление или расширение собственного предприятия.

Совместное инвестирование в недвижимость. На На конференции «Жить на проценты» основатель первого в Украине сервиса, позволяющего стать совладельцем объектов коммерческой недвижимости Inzhur, Андрей Журжий рассказал, что обеспечить свое будущее можно, совместно инвестируя в недвижимость. Вы инвестируете в аренду крупных объектов, затем эти объекты передаются в долгосрочную аренду. В результате инвесторы получают ежемесячно свои дивиденды — долю от аренды. Как это работает — читайте здесь

Как выгодно скупиться во время Черной пятницы. Специально к Черной пятнице магазины готовят акционные предложения на топовые товары. Но маркетологи часто применяют схемы, чтобы побуждать клиентов к покупкам. Собрали для вас Специально к Черной пятнице магазины готовят акционные предложения на топовые товары. Но маркетологи часто применяют схемы, чтобы побуждать клиентов к покупкам. Собрали для вас несколько правил , которыми следует пользоваться, чтобы не потратить больше запланированного.

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