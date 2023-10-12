День финансов: бета-тест сервиса купли-продажи автомобилей, $1,15 млрд грантовых средств от США — Finance.ua

День финансов: бета-тест сервиса купли-продажи автомобилей, $1,15 млрд грантовых средств от США Сегодня 17:50

В четверг, 12 октября, в мобильном приложении государственных услуг «Дія» в бета-тесте запущен сервис купли/продажи автомобиля.

$1,15 млрд грантовых средств от США. В среду, 11 октября, в государственный бюджет Украины В среду, 11 октября, в государственный бюджет Украины поступил грант от Соединенных Штатов Америки в размере 1,15 млрд долларов США через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка. Денежные средства являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (Peace in Ukraine).

Глава МВФ назвала сумму кредита Украине. Международный валютный фонд в декабре 2023 года сможет выделить Украине еще 900 млн долларов по программе расширенного финансирования (EFF). Об этом Международный валютный фонд в декабре 2023 года сможет выделить Украине еще 900 млн долларов по программе расширенного финансирования (EFF). Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

ЕС планирует выделить Украине 4,5 млрд евро до конца 2023 года.

Пенсионеры смогут возобновить выплаты за 20 минут по видеосвязи. Пенсионный фонд Украины Пенсионный фонд Украины разработал проект порядка установления личности получателя пенсии, других социальных выплат путем видеоконференцсвязи. Сеанс будет длиться ориентировочно 20 минут.

Цены на первичном рынке жилья выросли. Самые высокие цены на Самые высокие цены на новостройки в октябре 2023 года предлагают во Львове. С сентября средняя цена на новые квартиры выросла на 1 тыс. грн за квадрат. Приблизительно так же подорожало жилье на первичном рынке в Киеве.

Три уровня защиты энергообъектов от воздушных ударов. Энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты в виде инженерных укреплений на случай российских атак ракетами и дронами. Об этом Энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты в виде инженерных укреплений на случай российских атак ракетами и дронами. Об этом рассказал глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Цена или качество: из какой страны ЕС дешевле всего привезти авто в Украину. Украинцы очень часто . Украинцы очень часто покупают подержанные автомобили из Европы. Причин тому несколько. Во-первых, они дешевле, чем аналогичные модели в Украине на вторичном рынке. Во-вторых, есть надежда, что из-за хорошего состояния европейских дорог по сравнению с украинскими автомобиль даже через годы эксплуатации прослужит дольше.

В Украине возобновили декларирование и функции НАПК. 12 октября 2023 года вступил в 12 октября 2023 года вступил в силу закон, которым возобновлено декларирование и функции НАПК. Об этом рассказали заместитель председателя НАПК Артем Сытник и руководитель Управления по проведению полных проверок НАПК Юлия Куликова.

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