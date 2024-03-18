День финансов: $850 млн на крипте, как будет работать кешбэк на украинские продукты, ВВП Украины за первые месяцы 2024 — Finance.ua

День финансов: $850 млн на крипте, как будет работать кешбэк на украинские продукты, ВВП Украины за первые месяцы 2024
В понедельник, 18 марта, Украина приняла план реформ по программе Ukraine Facility с ЕС на 50 млрд евро, также стало известно, как будет работать кешбэк на украинские продукты.
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ВВП Украины в первые месяцы 2024 года. В январе-феврале 2024 года рост украинского ВВП оценивается на уровне 3,6%. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко. Восстановительному росту способствовали инвестиционный спрос, благоприятные условия для строительных работ, экспорт сельскохозяйственной продукции, работа украинского морского коридора, расширение производственных мощностей в сфере добывающей промышленности и стабильность в энергетике.
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Даже в эру банковских карт и финтех операций многие украинцы все еще предпочитают снимать наличные деньги со своих карт. Объемы АТМ-транзакций в 2023 году увеличились на 6,1%. Клиенты банков снимали наличные в банкоматах в среднем раз в месяц. И суммы снятия значительно увеличились — до 3937 грн на транзакцию (данные Украинского процессингового центра). В этом материале мы предоставим нашим читателям несколько вариантов — где и как вы можете снимать наличные деньги со своей банковской карты.
Если нужно снять наличные: 5 советов
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