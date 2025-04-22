Что такое гиперответственность на работе: почему это мешает — Finance.ua

Что такое гиперответственность на работе: почему это мешает Сегодня 08:03 — Личные финансы

Что такое гиперответственность на работе: почему это мешает

Многие считают, если они берут на себя много рабочих обязанностей и пытаются контролировать всех и все: проверяют почту в выходные и прочее — это хорошо.

Но в этом случае вы имеете дело с врагом баланса — гиперответственностью.

В статье budni.robota.ua объясняет, почему важно вовремя заметить проявления гиперответственности и как с ней бороться.

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Важно четко различать, где кончается ваша ответственность и начинается ответственность других.

Тревожные звоночки

вы берете на себя чужие обязанности;

не умеете говорить «нет»;

чувствуете вину даже тогда, когда объективно ни в чем не виноваты.

убеждены, что никто не справится с работой лучше вас;

вы всегда на связи: по выходным, в отпуске и даже ночью;

даже мелкие ошибки для вас — крах всемирного масштаба;

отпуск — это лишь формальность, вы никогда не отдыхаете от работы по полной;

не испытываете удовольствия от достижений.

Вред гиперответственности

Гиперответственность хоть и медленно, но уверенно съедает вашу эффективность.

Вред для психики . Постоянное чувство тревоги, выгорание и усталость — ваши вечные спутники. И они приходят гораздо раньше, чем признание руководства или бонус к зарплате.

. Постоянное чувство тревоги, выгорание и усталость — ваши вечные спутники. И они приходят гораздо раньше, чем признание руководства или бонус к зарплате. Ухудшение отношений в коллективе . Коллеги и руководство привыкают к тому, что вы примете любую дополнительную работу, и не стесняются просить вас о помощи. С течением времени вас это может раздражать, вы будете обижаться, но отказать так и не сможете.

. Коллеги и руководство привыкают к тому, что вы примете любую дополнительную работу, и не стесняются просить вас о помощи. С течением времени вас это может раздражать, вы будете обижаться, но отказать так и не сможете. Снижение производительности . Большое количество задач и отсутствие отдыха повышают усталость, а значит — снижают производительность. Вы будете больше ошибаться, дольше выполнять все задачи и от этого беспокоиться еще больше.

. Большое количество задач и отсутствие отдыха повышают усталость, а значит — снижают производительность. Вы будете больше ошибаться, дольше выполнять все задачи и от этого беспокоиться еще больше. Отсутствие жизни вне работы. С течением времени гиперответственность способна вытеснить из вашей жизни все, кроме работы. Ведь времени на хобби или встречи с друзьями у вас не будет хватать из-за большого количества задач и чрезмерного контроля.

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Как побороть гиперответственность

Позвольте себе быть неидеальными. Следует научиться переживать опыт ошибок правильно и выносить из них необходимый опыт.

Отказывайте. Ваша энергия не безгранична, поэтому ставьте ее на первый план. Говорите «нет» вежливо, но уверенно.

Устанавливайте границы. Вы не должны работать 24/7. Даже если не можете позволить себе в 18:00 оставить все дела, установите четкие временные рамки, когда вы будете отдыхать, и уделите время себе или своим хобби.

Разделите ответственность. Командная работа гораздо эффективнее. Научитесь доверять коллегам, делегировать рабочие обязанности и дайте возможность им взять на себя ответственность.

Справка Finance.ua:

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