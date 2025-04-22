Что такое гиперответственность на работе: почему это мешает — Finance.ua

Что такое гиперответственность на работе: почему это мешает
Многие считают, если они берут на себя много рабочих обязанностей и пытаются контролировать всех и все: проверяют почту в выходные и прочее — это хорошо.
Но в этом случае вы имеете дело с врагом баланса — гиперответственностью.
В статье budni.robota.ua объясняет, почему важно вовремя заметить проявления гиперответственности и как с ней бороться.
Важно четко различать, где кончается ваша ответственность и начинается ответственность других.
Тревожные звоночки
- вы берете на себя чужие обязанности;
- не умеете говорить «нет»;
- чувствуете вину даже тогда, когда объективно ни в чем не виноваты.
- убеждены, что никто не справится с работой лучше вас;
- вы всегда на связи: по выходным, в отпуске и даже ночью;
- даже мелкие ошибки для вас — крах всемирного масштаба;
- отпуск — это лишь формальность, вы никогда не отдыхаете от работы по полной;
- не испытываете удовольствия от достижений.
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Вред гиперответственности
Гиперответственность хоть и медленно, но уверенно съедает вашу эффективность.
- Вред для психики. Постоянное чувство тревоги, выгорание и усталость — ваши вечные спутники. И они приходят гораздо раньше, чем признание руководства или бонус к зарплате.
- Ухудшение отношений в коллективе. Коллеги и руководство привыкают к тому, что вы примете любую дополнительную работу, и не стесняются просить вас о помощи. С течением времени вас это может раздражать, вы будете обижаться, но отказать так и не сможете.
- Снижение производительности. Большое количество задач и отсутствие отдыха повышают усталость, а значит — снижают производительность. Вы будете больше ошибаться, дольше выполнять все задачи и от этого беспокоиться еще больше.
- Отсутствие жизни вне работы. С течением времени гиперответственность способна вытеснить из вашей жизни все, кроме работы. Ведь времени на хобби или встречи с друзьями у вас не будет хватать из-за большого количества задач и чрезмерного контроля.
Как побороть гиперответственность
Позвольте себе быть неидеальными. Следует научиться переживать опыт ошибок правильно и выносить из них необходимый опыт.
Отказывайте. Ваша энергия не безгранична, поэтому ставьте ее на первый план. Говорите «нет» вежливо, но уверенно.
Устанавливайте границы. Вы не должны работать 24/7. Даже если не можете позволить себе в 18:00 оставить все дела, установите четкие временные рамки, когда вы будете отдыхать, и уделите время себе или своим хобби.
Разделите ответственность. Командная работа гораздо эффективнее. Научитесь доверять коллегам, делегировать рабочие обязанности и дайте возможность им взять на себя ответственность.
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