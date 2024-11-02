Что означают штампы на долларах, и можно ли обменять меченые купюры — Finance.ua
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Что означают штампы на долларах, и можно ли обменять меченые купюры

Валюта
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Что означают штампы на долларах, и можно ли обменять меченые купюры
Что означают штампы на долларах, и можно ли обменять меченые купюры
В обращении иногда встречаются долларовые банкноты со штампами или отметками — так называемые меченые купюры. Эти отметки часто вызывают вопросы у владельцев: примут ли банкноты банки и обменные пункты, и не возникнут ли трудности при обмене.
Эту ситуацию прояснили в Национальном банке Украины, пишет «Телеканал 24».

Что означают штампы на долларах

Штампы на долларах появляются по нескольким причинам. В африканских странах их часто используют для подтверждения подлинности банкнот американской валюты.
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Доллар в этом регионе является важной валютой, поскольку местные валюты, как правило, слабые.
Доллар широко используется в обращении, в том числе и на черном рынке, а из-за спроса валюту пытаются подделать.

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Еще одно объяснение штампов — это метки, оставленные иностранными банками, казино или обменными пунктами. Они используют такие обозначения для верификации настоящих банкнот.
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Обычно каждое заведение имеет свою метку. Эти символы могут отличаться по формам и цвету.
Что означают штампы на долларах, и можно ли обменять меченые купюры

Примут ли меченые доллары в обменниках

По информации НБУ, все банки и обменные пункты в Украине обязаны принимать банкноты доллара США, выпущенные с 1914 года, при условии их подлинности.
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Наличие штампов, печатей или надписей не является основанием для отказа в обмене.
Однако есть ограничения: площадь таких обозначений не должна превышать 200 квадратных миллиметров.

Справка Finance.ua:

  • символ € совмещает несколько ключевых элементов: греческая буква эпсилон (Є) символизирует важность европейской цивилизации для мировой культуры; это также первая буква названия Европа; две параллельные линии внутри символа означают стабильность валюты и экономической системы, которую она представляет;
  • некоторые долларовые банкноты имеют небольшой символ «звездочки» у серийного номера, на который часто не обращают внимания. При производстве банкнот могут быть ошибки, из-за которых приходится заменять купюры. Один из самых популярных символов, обозначающих заменную купюру, — «звездочка»;
  • Среди наиболее обесцененных валют мира эксперты выделили валюты трех стран: Сьерра-Леоне, Вьетнама и Ирана.
По материалам:
Телеканал 24
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