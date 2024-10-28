Банки увеличили ввоз наличных долларов в Украину до максимума с начала года — Finance.ua

Банки увеличили ввоз наличных долларов в Украину до максимума с начала года Сегодня 12:00 — Валюта

Банки увеличили ввоз наличных долларов в Украину до максимума с начала года

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в сентябре 2024 года, составил 1,306 млрд. долларов. Это на 20,3% больше, чем в августе (1,085 млрд. долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

При этом банки ввезли за сентябрь 1,075 млрд наличных долларов, что на 27,9% больше, чем в августе (840,8 млн долларов). Это максимальный объем с февраля текущего года.

Объем наличных евро упал до 229,6 млн долларов в эквиваленте (243,9 млн в августе).

По данным НБУ, за сентябрь из Украины вывезли валюты на 108,5 млн долларов.

Напомним, население Украины в августе 2024 года купило в банках 1,096 млрд долларов. Объем покупки вырос на 40,4% по сравнению с августом, когда украинцы купили 780,8 млн долларов.

Директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский ранее заявлял , что на валютном рынке Украины в условиях войны и высоких расходов правительства на оборону будет сохраняться структурный дефицит валюты, который будет покрывать НБУ из резервов.

Валютный рынок в Украине работает в режиме «управляемой гибкости» курса. Предпосылок возврата к плавающему курсу гривны к доллару пока нет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.