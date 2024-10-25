Дефицит никуда не исчезнет: как функционирует валютный рынок Украины и что будет с курсом доллара — Finance.ua
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Дефицит никуда не исчезнет: как функционирует валютный рынок Украины и что будет с курсом доллара

Валюта
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Дефицит никуда не исчезнет: как функционирует валютный рынок Украины и что будет с курсом доллара
Дефицит никуда не исчезнет: как функционирует валютный рынок Украины и что будет с курсом доллара
На валютном рынке Украины в условиях войны и высоких расходов правительства на оборону сохраняется структурный дефицит валюты, который будет покрывать НБУ из резервов.
Об этом заявил директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский в интервью изданию «Последний капиталист».

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Как сообщил Лепушинский, сейчас НБУ проводит политику «управляемой гибкости» курса. Она заключается в том, что курс реагирует на то, как изменяется баланс спроса и предложения на валютном рынке.
Однако специфика Украины в том, что экономика находится под влиянием войны.
«У нас очень значительный дефицит бюджета, потому что у нас значительные потребности бюджета. Соответственно, эти деньги, которыми государство финансирует в том числе обороноспособность и другие свои функции, попадают на валютный рынок в том числе», — сказал он.
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Как отметил Лепушинский, соответственно, пока будет дефицит бюджета, «курс своего равновесного уровня сам не найдет, то есть все равно нужно вмешательство Национального банка».
«У нас постоянно будет структурный дефицит валюты. Пока, скорее всего, у нас такая экономика в состоянии войны и большие расходы бюджета, дефицит валюты будет сохраняться», — добавил банкир.
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Лепушинский сообщил, что для валютного рынка важно, чтобы не формировалась определенная уверенность, что курс будет двигаться в одном направлении, поскольку если он будет двигаться в одном направлении и все ожидают, что он будет двигаться в том направлении, значит, будет расти спрос на валюту и будут вымываться резервы НБУ.
«Задача НБУ — формировать ожидания на валютном рынке, что курс может двигаться по двум направлениям. И, как мы видим, он и движется по двум направлениям», — добавил банкир.
По материалам:
РБК-Україна
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