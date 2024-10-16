НБУ планирует сделать ориентиром на валютном рынке значение курса гривны к евро — Finance.ua

НБУ планирует сделать ориентиром на валютном рынке значение курса гривны к евро Сегодня 10:05 — Валюта

НБУ планирует сделать ориентиром на валютном рынке значение курса гривны к евро

Национальный банк Украины планирует внедрить новые подходы к расчетам и обнародованию индикаторов валютного рынка.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Регулятор предлагает для общественного обсуждения проект новых подходов к расчетам и обнародованию индикаторов валютного рынка.

Проектом предусмотрено:

введение нового бенчмарка валютного рынка — справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12:00.

Его актуальность обусловлена ​​растущим весом операций в евро на валютном рынке Украины. Новый бенчмарк был разработан по просьбам участников рынка в сотрудничестве с экспертом международной технической помощи.

Предлагается производить его расчет ежедневно путем умножения справочного курса гривны к доллару США по состоянию на 12 часов и среднего значения котировок BFIX долл./евро, рассчитанного с 10:30 до 12:00;

корректировка методологии расчета официального курса гривны к иностранным валютам (кроме доллара США) и учетной цены банковских металлов с применением подходов, аналогичных расчету справочного курса гривны к евро по состоянию на 12 часов.

Потребность в корректировке методики расчета официального курса валют (кроме доллара США) призвана устранить определенную неконсистентность, возникающую в результате введения расчета справочного значения курса гривны к евро. Справочный курс гривны к евро на 12 часов будет рассчитываться в соответствии с другими статистическими основами, чем официальный курс, где BFIX берется на конкретный момент, а не как среднее значение за определенный период времени.

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Учитывая это, официальный курс гривны к евро, а также другим валютам (кроме доллара США) и учетную цену банковских металлов рекомендовано рассчитывать по той же методологии, как и справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12 час, однако по состоянию на 15: 00 час;

введение новых подходов к определению перечня валют, к которым официальный курс устанавливается ежедневно, с отменой перечня валют для ежемесячного установления официального курса.

Создание много лет назад двух перечней валют (ежедневного и ежемесячного) для расчета официального курса обосновывалось техническими сложностями ежедневного учета официального курса к широкому перечню валют.

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Уровень автоматизации расчетов значительно повысился, что уменьшило операционные ограничения и риски ежедневного расчета официального курса для любого перечня валют. Учитывая это, а также учитывая международный опыт, предлагается сформировать одну ежедневную корзину валют для установления официального курса. В нее будут входить иностранные валюты первой группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов и иностранные валюты, эмитентами которых являются страны, которые по данным платежного баланса предыдущего года обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной.

Указанный перечень будет корректироваться раз в три года на основании актуальных статистических данных по товарообороту. Одновременно будет сохраняться возможность корректировать этот перечень чаще, если по входящим в него валютам товарооборот с Украиной снизится ниже уровня 90%.

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