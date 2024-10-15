Глава НБУ рассказал, планируются ли изменения в режиме управляемой гибкости курса — Finance.ua

Глава НБУ рассказал, планируются ли изменения в режиме управляемой гибкости курса Сегодня 14:02 — Валюта

Глава НБУ рассказал, планируются ли изменения в режиме управляемой гибкости курса

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный доволен итогами первого года функционирования режима управляемой гибкости курса, который с 3 октября 2023 года заменил режим фиксированного курса, и не видит сегодня необходимости каких-либо кардинальных изменений.

«Никаких кардинальных изменений не предвидится. Мы видим, что этот режим работает. Благодаря тому, что изменения в балансе между спросом и предложением определяют направление движения курса, корректируются макроэкономические дисбалансы. Рынок адаптировался», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс- Украина».

Что происходит на валютном рынке

Пышный отметил, что НБУ постоянно присутствует на рынке, потому что структурный дефицит валюты остается, поскольку война лишила Украину трети экономики, страна испытывает огромную бюджетную потребность и значительные потребности в импорте, а ее экспорт одновременно ограниченный.

«Впрочем, мы видим, что в три раза выросла глубина валютного рынка — объем операций на межбанке без участия Национального банка сегодня около $110 млн», — назвал глава центробанка еще один положительный результат изменения режима.

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Он отметил, что также удалось избавиться от такой проблемы, как множественность курсов: в некоторые дни наличный курс отклоняется от официального всего на 0,3%, а стабильно эта разница не превышает 1%, тогда как в режиме фиксированного курса в отдельные дни эта разница превышала 7%.

Пышный также считает, что разносторонние колебания на рынке также вернули чувство валютного риска, а значит, население и бизнес начали подходить более ответственно к планированию.

«Благодаря переходу к управляемой гибкости курс стал выполнять функцию поглотителя шоков, а не генератора», — подчеркнул он.

А что с гривной

Комментируя ослабление официального курса гривны за год после перехода в новый режим примерно на 13%, глава Нацбанка отметил: если взять курс на наличном рынке, то есть в том сегменте рынка, где покупает и продает валюту население, это ослабление составило 9%.

«Согласитесь, это сложно назвать „стремительным полетом гривны в девальвацию“, которым нас пугали эксперты „широкого профиля“, давно превратившие критику НБУ в профессию», — отметил Пышный.

О фиксированном курсе

Отвечая на вопрос о вероятности возврата к режиму фиксированного курса, глава НБУ признал, что такая вероятность существует, и условия, при которых регулятору придется прибегнуть к такому шагу, «нетрудно представить».

«Война научила быть готовым к любому развитию событий. На самом деле, факторы, которые могут повлечь за собой такую ​​ситуацию, очевидны. Мы их переживали в феврале 2022 года. Тогда последствия российской агрессии нам удалось определенным образом минимизировать благодаря пакету антикризисных мер, одним из инструментов которого была фиксация курса», — заявил Пышный.

Он ответил, что не знает, «впереди ли худшее, или мы уже его пережили», но подчеркнул, что теперь накоплен драгоценный опыт.

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«Так или иначе нам шаг за шагом удается постепенно отвоевать ту территорию, которую у нас 24 февраля 2022 года забрала война, когда „небо упало“ на нас и материализовались все риски. Я это часто называю идеальным штормом, но мы научились в нем маневрировать. И благодаря этому мы пока не видим никаких предпосылок для возврата к фиксации курса», — отметил глава Нацбанка.

«Если сравнить условия тогда (в начале войны) и сейчас, то, несмотря на продолжение активной войны и, как вы говорите, ожидания худшего впереди, у нас уже есть макрофинансовая стабильность. Устойчивость валютного рынка обеспечивается, инфляция в 2023 году снизилась с 27% до 5%. В отдельные месяцы 2024 года она была даже ниже цели.

Как сообщалось, НБУ с 24 февраля 2022 года зафиксировал официальный курс гривны к доллару на уровне 29,2549 грн/$1, а с 21 июля 2022 года девальвировал его на 25% - до 36,5686 грн/$1. Сейчас официальный курс гривны составляет 41,1963 грн/$1.

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