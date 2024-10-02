Пышный прокомментировал последствия отказа от фиксированного валютного курса — Finance.ua

Пышный прокомментировал последствия отказа от фиксированного валютного курса Сегодня 14:04 — Валюта

Пышный прокомментировал последствия отказа от фиксированного валютного курса

В Украине уже год курс гривны действует в режиме управляемой гибкости, это оправдало себя, заявил глава Национального банка Андрей Пышный. По его словам, отказаться от фиксированного курса, введенного в начале полномасштабного вторжения, можно было даже раньше, чем в октябре 2023 года.

Валютный курс выполняет функцию «поглотителя шоков» во время войны, и именно управляемая гибкость обеспечивает необходимую устойчивость, сказал Пышный во время мероприятия Диалоги по NV о будущем. Бизнес и война.

Отвечая на вопрос, оправдал ли себя отказ от фиксации курса, решение о котором было принято год назад, он заявил: «Жалею, что не сделали этого раньше».

«Когда инфляция за год спускается с 27 до 5 процентов, когда мы смягчаем нашу монетарную политику и учетную ставку снижаем с 25 до 13 процентов одновременно, переходя при этом с фиксированного курса на управляемую гибкость, то это многих из тех, кто специализируется на курсовой политике, впечатляет. Полагаю, у нас был шанс на несколько месяцев раньше перейти в режим управляемой гибкости, но мы сделали ставку на то, чтобы быть консервативными, осторожными», — отметил Пышный.

По его словам, к сдержанности при переходе в прошлом году призывали международные партнеры Украины, в том числе МВФ.

Справка Finance.ua:

в октябре 2023 года Нацбанк заявил о переходе к управляемому гибкому курсу гривны;

при управляемой гибкости курса НБУ компенсирует структурный дефицит валюты на рынке и сглаживает курсовые изменения, что отличает этот режим от фиксированного курса, действовавшего после 24 февраля 2022 года.

НВ По материалам:

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