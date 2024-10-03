Год как НБУ отошел от фиксированного курса гривны: Гетманцев сообщил результаты — Finance.ua

Год как НБУ отошел от фиксированного курса гривны: Гетманцев сообщил результаты Сегодня 15:00 — Валюта

Год как НБУ отошел от фиксированного курса гривны: Гетманцев сообщил результаты

3 октября прошлого года НБУ перешел в новый режим курсообразования — управляемую гибкость.

Об этом напомнил председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Даниил Гетманцев.

По его словам, фиксированный курс, который был введен с началом полномасштабной войны и разово откорректирован в июле 2022 года, продержался 19 месяцев, выполнив свою миссию — унять первые шоки войны и стабилизировать валютные ожидания. Его дальнейшее сохранение было неоправданным, поскольку усиливало макроэкономические риски и все больше искажало экономическое поведение.

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«При новом валютном режиме официальный курс устанавливался по результатам торгов на межбанке. Впрочем, в отличие от довоенного периода, когда рынок почти самобалансировался, а курс находился в свободном плавании, с октября 2023 года НБУ продолжил покрывать структурный дефицит валюты на межбанке за счет значительных интервенций, что вместе с валютными ограничениями сдерживало колебания курса в определенном диапазоне», — написал он.

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При этом с начала провозглашения нового режима НБУ следовал принципу «конструктивной неопределенности», поддерживая устойчивость на валютном рынке, предотвращая чрезмерные колебания, особенно в первые месяцы перехода, однако не объявляя диапазон и параметры возможных колебаний.

Итоги и основные показатели работы валютного рынка за год:

Гривна девальвировала против доллара на 11,4% (с 36,57 грн/долл. по курсу на 3 октября 2023 года до 41,28 грн/долл. на 3 октября 2024 года). Официальный курс гривны за период (октябрь 2023 — сентябрь 2024) составил 38,94 грн/долл.

Как комментирует Гетманцев, «это умеренная и ожидаемая девальвация в условиях продолжительной полномасштабной войны. Обычно национальные валюты сильно обесцениваются во время таких потрясений, о чем говорит опыт 2 МВ, войны на Балканах».

Интервенции на поддержку курса увеличились. Чистая продажа валюты НБУ на поддержку курса за 12 месяцев после отвязки от фиксированного курса составила 32,72 млрд долл. В среднем — 2,73 млрд долл. в месяц. Это на 22% больше среднемесячных интервенций на этапе фиксации курса (2,24 млрд долл.).

Также ожидаем, в том числе ввиду расширения внешнеторгового дефицита, постепенную валютную либерализацию на наличном и безналичном рынке. Что касается последнего, это хорошо видно по росту спроса на валюту со стороны населения.

За последние 12 месяцев чистая покупка валюты населением составила 10,6 млрд долл.

Объем операций банков на межбанке (без НБУ) увеличился почти в 2,5 раза (с 0,9 до 2,4 млрд долл. в среднем за месяц), что еще далеко от довоенных показателей (10 млрд долл./мес), впрочем, это движение в верном направлении.

Напомним, ранее глава Национального банка Андрей Пышный прокомментировал последствия отказа от фиксированного валютного курса. По его словам, отказаться от фиксированного курса, введенного в начале полномасштабного вторжения, можно было даже раньше, чем в октябре 2023 года.

«Когда инфляция за год спускается с 27 до 5 процентов, когда мы смягчаем нашу монетарную политику и учетную ставку снижаем с 25 до 13 процентов одновременно, переходя при этом с фиксированного курса на управляемую гибкость, то это многих из тех, кто специализируется на курсовой политике, впечатляет. Полагаю, у нас был шанс на несколько месяцев раньше перейти в режим управляемой гибкости, но мы сделали ставку на то, чтобы быть консервативными, осторожными», — отметил Пышный.

Справка Finance.ua:

Валютная либерализация не привязана к календарным датам — она привязана к появлению предпосылок. Для того чтобы эти предпосылки наступили, Национальный банк реализует свою политику шаг за шагом, — отметил Пышный. По его словам, валютная либерализация идет по меньшей мере в три этапа, первый из которых завершен.

Обновленный меморандум с Международным валютным фондом предусматривает дальнейшую валютную либерализацию. Об этом идет речь в отчете Международного валютного фонда.

Валютная либерализация сократила резервы Украины на $3,4 млрд: кто покупает больше всего валюты. Результатом масштабных по последствиям действий по валютной либерализации является сокращение валютных резервов на $3,4 млрд. Такое ослабление на валютном рынке можно назвать «сомнительным» по пользе, ведь это рекордное с начала войны сокращение валютных резервов в пределах одного месяца. Об этом пишет Zn.ua со ссылкой на экс-председателя Совета НБУ, академика Национальной академии наук Украины Богдана Данилишина.

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