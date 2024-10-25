Курс доллара, зарплаты, инфляция: в KSE спрогнозировали будущее украинской экономики — Finance.ua
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Курс доллара, зарплаты, инфляция: в KSE спрогнозировали будущее украинской экономики

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Курс доллара, зарплаты, инфляция: в KSE спрогнозировали будущее украинской экономики
Курс доллара, зарплаты, инфляция: в KSE спрогнозировали будущее украинской экономики
Эксперты KSE Institute проанализировали будущее украинской экономики и составили прогноз относительно реального ВВП Украины, зарплат, уровня безработицы, курса доллара и инфляции.
Об этом написал президент KSE Тимофей Милованов в Facebook.
«Первый раз за время войны KSE Institute анализирует будущее украинской экономики», — говорится в сообщении.

Прогноз по экономике и восстановлению

Аналитики KSE Institute прогнозируют, что реальный ВВП Украины в 2027 году будет все еще на 10% ниже довоенного уровня.
Рост реальной зарплаты:
  • -11.3% (2022);
  • +3.6% (2023);
  • +14.1% (2024 год).
Уровень безработицы:
  • 21.1% (пик был в 2022);
  • 18.2% (2023);
  • 14.1% (2024);
  • ~10% до 2027 года.
Курс доллара, зарплаты, инфляция: в KSE спрогнозировали будущее украинской экономики
Эксперты прогнозируют, что количество вакансий будет расти, несмотря на уменьшение населения. А самые высокие зарплаты будут наблюдаться в секторах ІТ, строительстве, оборонной промышленности.

Ситуация с энергетикой

В KSE Institute отмечают, что мощности электрогенерации уменьшились вдвое — до 18 ГВт. Ущерб в энергетическом секторе составляет $11 млрд.
Дефицит электроэнергии зимой 2024/25 будет 15−30% от пикового спроса. Только 88% компаний готовы к возможным отключениям света. А электроэнергия от дизель-генераторов стоит ~25 грн/кВт*ч.

Прогнозы относительно курса

Курс доллара составит:
  • 42.6 грн (конец 2024 года);
  • 48.6 грн (2027).
Курс доллара, зарплаты, инфляция: в KSE спрогнозировали будущее украинской экономики
Инфляция останется выше целевого уровня 5% до 2027 года.
Потребность в финансовой помощи будет $90 млрд до 2027 года

Справка Finance.ua:

Согласно прогнозу МВФ, среднегодовой курс гривны по отношению к доллару будет составлять:
  • 2024 год — 41,0 грн/доллар;
  • 2025 год — 45,0 грн/доллар;
  • 2025 год — 46,8 грн/доллар;
  • 2027 год — 48,6 грн/доллар;
  • 2028 год — 50,2 грн/доллар;
  • 2029 год — 51,7 грн/доллар.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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