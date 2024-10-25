Курс доллара, зарплаты, инфляция: в KSE спрогнозировали будущее украинской экономики — Finance.ua

Курс доллара, зарплаты, инфляция: в KSE спрогнозировали будущее украинской экономики Сегодня 12:02 — Валюта

Курс доллара, зарплаты, инфляция: в KSE спрогнозировали будущее украинской экономики

Эксперты KSE Institute проанализировали будущее украинской экономики и составили прогноз относительно реального ВВП Украины, зарплат, уровня безработицы, курса доллара и инфляции.

Об этом написал президент KSE Тимофей Милованов в Facebook.

«Первый раз за время войны KSE Institute анализирует будущее украинской экономики», — говорится в сообщении.

Прогноз по экономике и восстановлению

реальный ВВП Украины в 2027 году будет все еще на 10% ниже довоенного уровня. Аналитики KSE Institute прогнозируют , чтов 2027 году будет все еще на 10% ниже довоенного уровня.

Рост реальной зарплаты:

-11.3% (2022);

+3.6% (2023);

+14.1% (2024 год).

Уровень безработицы:

21.1% (пик был в 2022);

18.2% (2023);

14.1% (2024);

~10% до 2027 года.

Эксперты прогнозируют, что количество вакансий будет расти, несмотря на уменьшение населения. А самые высокие зарплаты будут наблюдаться в секторах ІТ, строительстве, оборонной промышленности.

Ситуация с энергетикой

В KSE Institute отмечают, что мощности электрогенерации уменьшились вдвое — до 18 ГВт. Ущерб в энергетическом секторе составляет $11 млрд.

Дефицит электроэнергии зимой 2024/25 будет 15−30% от пикового спроса. Только 88% компаний готовы к возможным отключениям света. А электроэнергия от дизель-генераторов стоит ~25 грн/кВт*ч.

Прогнозы относительно курса

Курс доллара составит:

42.6 грн (конец 2024 года);

48.6 грн (2027).

Инфляция останется выше целевого уровня 5% до 2027 года.

Потребность в финансовой помощи будет $90 млрд до 2027 года

Справка Finance.ua:

Согласно прогнозу МВФ, среднегодовой курс гривны по отношению к доллару будет составлять:

2024 год — 41,0 грн/доллар;

2025 год — 45,0 грн/доллар;

2025 год — 46,8 грн/доллар;

2027 год — 48,6 грн/доллар;

2028 год — 50,2 грн/доллар;

2029 год — 51,7 грн/доллар.

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