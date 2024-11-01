Что изменится с ноября: выведение из обращения банкнот, повышение пенсий, бронирование и прочее — Finance.ua

Что изменится с ноября: выведение из обращения банкнот, повышение пенсий, бронирование и прочее Сегодня 08:00 — Личные финансы

Что изменится с ноября: выведение из обращения банкнот, повышение пенсий, бронирование и прочее

С началом последнего месяца осени украинцев ждут перемены. Так, некоторым категориям пенсионеров повысят выплаты. Также изменится скоростной режим на дорогах Украины. Обо всех изменениях читайте ниже.

Вывод из обращения банкноты 50 и 200 грн

50 и 200 гривен образцов 2003—2007 годов (т.е. старого образца), заменяя их на банкноты аналогичных номиналов современного поколения (образца 2014 года и последующих лет выпуска). Национальный банк Украины с 1 ноября 2024 года начнет постепенно изымать банкноты номиналамиобразцов 2003—2007 годов (т.е. старого образца), заменяя их на банкноты аналогичных номиналов современного поколения (образца 2014 года и последующих лет выпуска).

Гражданам не нужно их специально обменивать. Они могут без ограничений продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, поскольку те будут оставаться действительными платежными средствами.

Как будет происходить постепенная замена?

Национальный банк совместно с банками будет постепенно изымать из наличного обращения Украины указанные банкноты, в частности:

банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;

Национальный банк перестанет выдавать эти банкноты банкам, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличных денег.

Пенсии

В ноябре пенсионеры получат большие выплаты. Пенсионные выплаты возрастут у тех, кому исполнилось 70, 75 или 80 лет.

Для каждой возрастной категории будет разная сумма. Но есть условие — пенсия не должна превышать 10,34 тыс. грн.

Доплаты для разных возрастов:

для граждан, которым исполнилось 70 лет, и до 75-летнего возраста — в сумме до 300 грн;

для лиц, которым исполнилось 75 лет, до 80-летнего возраста — в сумме до 456 грн;

для граждан, которым исполнилось 80 лет и выше, — на сумму до 570 грн.

Ограничение скорости на дорогах

С 1 ноября на некоторых участках Киева и Днепра изменен скоростной режим.

В Киеве меняется ограничение скорости движения транспортных средств с 80 км/ч на 50 км/ч на восьми участках:

проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);

проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы Киева).

Продление военного положения

В Украине было продлено военное положение и общая мобилизация еще на 90 суток — с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года. С начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины это было 13-е голосование.

Мобилизация и бронирование

В Украине планируется провести аудит предприятий, получивших статус критического от органов местного самоуправления, до 15 ноября. После аудита результаты должно проанализировать Министерство экономики Украины и до 20 ноября проинформировать правительство.

Если предприятие не будет соответствовать критериям и окажется не критическим для государства, возможность бронирования будет пересмотрена.

сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации. Для того чтобы его получить, военнообязанные мужчины должны будут платить от 20 до 30 тысяч гривен ежемесячно. Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак. Ранее в Раде назвали для бронирования от мобилизации. Для того чтобы его получить, военнообязанные мужчины должны будут платить от 20 до 30 тысяч гривен ежемесячно. Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак.

Напомним, компания Freelancehunt в октябре 2024 года провела опрос среди украинских фрилансеров, в котором приняли участие 350 респондентов в возрасте 18−60 лет. Результаты показали, что большинство поддерживают идею экономического бронирования во время войны. 43% полностью поддерживают данную инициативу, а еще 20% скорее поддерживают.

Отсрочки

С ноября будет изменение в предоставлении отсрочек. Ранее заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко говорила о планах запустить автоматическое оформление отсрочек от мобилизации через «Резерв+» этой осенью для первых трех категорий, имеющих на них право:

студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью.

Также напомним, что Президент подписал закон об отсрочке тем, чьи неполнородные родственники погибли на войне или пропали без вести.

А Минобороны планирует до конца года расширить функционал и охват «Резерв+», «Армия+» и Delta.

Реформа таможни

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 6490-д о реформировании Государственной таможенной службы, который вступает в силу с 1 ноября 2024 года.

Реформа таможни — это важный структурный маяк от Международного валютного фонда, Всемирного банка и США. Ее поддержали все бизнес-ассоциации.

Изменение правил для международных перевозчиков

Польши. С 1 ноября пересечь границу с Польшей могут только те перевозчики, которые зарегистрированы в системе SENT. Так, в Государственной службе безопасности на транспорте предупреждают, что с ноября вводится система SENT для грузовых перевозок в и через территорию

Следовательно, с ноября необходимость регистрироваться в цифровой системе распространяется на перевозку:

по одноразовым разрешениям;

по разрешениям на перевозку ЕКМТ;

по безразрешительным перевозкам (например, по Соглашению о либерализации грузовых перевозок).

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