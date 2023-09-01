Что изменится для украинцев с 1 сентября 2023 года — Finance.ua

Что изменится для украинцев с 1 сентября 2023 года Сегодня 08:02 — Личные финансы

Что изменится для украинцев с 1 сентября 2023 года

Первый месяц осени 2023 года принесет Украине ряд изменений, которые, в частности, коснутся и кошельков украинцев. Рассказываем, что же изменится в сентябре.

Изменения для ВПЛ

С 1 сентября начнет действовать ряд оснований, по которым ВПЛ будут лишать ежемесячного пособия от государства на проживание. Это предусматривает вступившее в силу 15 июля правительственное постановление № 709

Начиная с 1 сентября, право на выплаты теряют те внутренние переселенцы, кто после вступления в силу постановления:

приобрел транспортное средство, которому менее 5 лет (кроме автомобилей, приобретенных волонтерами для нужд обороны Украины);

купил на сумму свыше 100 тыс. грн квартиру, дом, земельный участок (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

имеет на депозитном счете в банке более 100 тыс. грн.;

приобрел иностранную валюту, а также банковские металлы на сумму свыше 100 тыс. грн (кроме средств, полученных от благотворительных организаций, валюты, приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг);

имеет в собственности жилье, расположенное на территориях, где не ведутся боевые действия и которые не являются временно оккупированными (если оно имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи).

Это означает, что после верификации выплаты не будут продлены для тех, у кого есть возможность совершать существенные расходы без помощи государства.

Выплаты также не получат переселенцы, которые находятся 30 и более дней подряд за рубежом без оснований, таких как командировка, стажировка, уход за больным ребенком, лечение и оздоровление. Для продолжения получения выплат необходимо предоставить документы о причинах выезда из Украины.

Если переселенца лишат выплат, он получит об этом уведомление от органов социальной защиты. Решение об отмене выплат можно обжаловать.

В то же время физическая идентификация ВПЛ и получателей пенсий в Ощадбанке продлена до 31 декабря 2023 года. Это касается внутренних переселенцев, взятых на учет до 24 февраля 2022 года. Можно будет проходить идентификацию через видеоконференцсвязь, во время которой следует предъявить документы, удостоверяющие личность.

Тарифы на коммуналку

В сентябре не планируется повышение коммунальных тарифов.

Тарифы на свет последний раз повышали летом до 2,64 грн/кВт-час. В сентябре цена останется такой же. Однако в Министерстве энергетики Украины предупреждают, что нынешние цены не окончательны. Там допускают возможность пересмотра тарифа, однако в ведомстве «надеются» на прохождение ближайшего отопительного периода с утвержденным тарифом в июне 2023 года.

Тарифы на газ останутся неизменными до 30 апреля 2024 года. Сейчас цена для бытовых потребителей составляет 7,96 грн/куб.

Тарифы на воду в сентябре тоже повышать не будут. Цена определяется отдельно для каждой области.

Тарифы мобильных операторов

Киевстар Мобильный оператор предупредил об изменениях в некоторых тарифных планах с 1 сентября.

Как отмечается на сайте оператора, индексируется стоимость для абонентов таких тарифных планов:

Максимальный Безлим 300,

Максимальный Безлим,

Максимальный Безлим 400 (2018),

Максимальный Безлим 400,

Максимальный безлим 2019,

Kyivstar 4G Extra+ 2018,

Smart Max.

В то же время, им обещают предоставить больше интернета на максимальной скорости.

Vodafone запускает С 1 сентября мобильный операторзапускает новую линейку тарифов. Это будут предложения для бизнес-клиентов.

В Vodafone отметили, что для новых абонентов в течение года пользование тарифом будет действовать скидка в размере 50%. Эта акция действительна для всех новых абонентов мобильного оператора, являющихся юридическими лицами или физическими лицами-предпринимателями.

Новый учебный год

С 1 сентября стартует новый учебный год, который продлится до 28 июня 2024 года.

Например, в школах Киева обучение будет проходить с 1 сентября по 31 мая, а еще до 28 июня 2024 года запланированы компенсаторные занятия и аттестация.

Осенние каникулы запланированы с 23 по 29 октября 2023 года.

Зимние — с 23 декабря 2023 по 7 января 2024 года.

Весенние — с 25 по 31 марта 2024 года.

Летние — с 29 июня по 31 августа 2024 года.

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Учебный процесс будет проходить в трех форматах: очном, дистанционном и смешанном. Все зависит от ситуации с безопасностью в регионах, наличия укрытий в учебных заведениях.

Отметим, что Минобразования рекомендовало высшим учебным заведениям и колледжам, не расположенным в зонах боевых действий, с 1 сентября перейти на очный формат обучения.

Поезда в Польшу

С 8 сентября Польская железная дорога начинает плановые ремонты инфраструктуры в Перемышле. Из-за этого временно отменят (с 7 сентября по 6 октября) поезда:

№ 89/90 Киев — Перемышль;

№ 73/74 Харьков — Перемышль.

Кроме того, в связи с ремонтными работами на польской железной дороге:

По пятницам и субботам (7−8, 14−15, 21−22 сентября) сохранится курсирование только двух поездов Интерсити+: имеющегося № 705/706 Киев — Перемышль; нового № 707/708 Киев — Перемышль (отправление из Киева в 22:17, прибытие в Перемышль в 06:23, обратно из Перемышля в 11:15, прибытие в Киев в 20:41).

В эти 6 дней поезда № 53/54 Киев — Перемышль, № 89/90 Киев — Перемышль, № 31/32 Запорожье — Перемышль, № 35/36 Одесса — Перемышль, № 73/74 Харьков — Перемышль, № 715/716 Киев — Перемышль будут отменены.

Поезд № 54 Перемышль — Киев будет отправляться из Перемышля в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Киев в 05:34 (вместо 09:00).

Поезд № 36 Перемышль — Одесса отправится в 13:45 (вместо 20:28) и прибывает в Одессу в 08:10 утра.

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Укрзализныця уже с 3 сентября запустит новый поезд № 119/120 Киев — Хелм. Он будет отправляться из Киева в 06:28 и прибывать в Хелм в 17:27.

Обратная отправка из Хелма планируется в 10:23, а прибытие в столицу Украины — в 22:45. Этот рейс удобен для тех, у кого вылеты из варшавского аэропорта им. Ф. Шопена после 23:00 или рано утром.

Новые правила для выезда пассажирского транспорта

С 1 сентября меняются правила выезда за границу пассажирских автобусов.

Если у пассажирского транспортного средства не будет определен класс экологичности или указан класс экологичности ЕВРО-1, подать заявку на пересечение границы с 1 сентября станет невозможным.

Просроченные документы не будут приниматься.

Изменения для украинцев в Чехии

С 1 сентября 2023 года будет предоставляться государственное гуманитарное жилье, которое расположено в Центрально-Чешском крае, только через KACPU в Кладне и KACPU в Кутной Горе.

В Праге такое временное размещение теперь будет невозможно. Информация об этом размещена на официальном портале для иностранцев, проживающих или желающих жить в Чехии.

Растут пенсии

В сентябре не предусматривается повышение размера пенсий. Несмотря на это, определенные группы пенсионеров получат дополнительные выплаты от ООН.

Также до конца 2023 года не предусмотрены никакие новые индексации, поэтому размер пенсий останется неизменным, кроме случаев, когда пенсионерам исполнится 70, 75 или 80 лет — эти группы получат соответствующие надбавки.

В этом году пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и больше, продолжают получать доплату к пенсии в размере 570 грн. Пенсионеры в возрасте 75−80 лет получают доплату в размере 456 грн, пенсионеры в возрасте 70−75 лет — в размере 300 грн.

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