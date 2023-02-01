Что изменится для украинцев с 1 февраля 2023 года — Finance.ua
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Что изменится для украинцев с 1 февраля 2023 года

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С 1 февраля 2023 года украинцев ожидают такие изменения.
Замена на LED лампы. Программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы в тестовом режиме стартовала с 16 января, а с февраля будет заработает полноценно. Каждый украинец сможет подать заявку через «Дію», а затем получить 5 новых ламп в ближайшем отделении Укрпочты.
Льготы на коммуналку. Чтобы оплатить коммунальную платежку с 1 февраля, нужно будет получить средства от государства и компенсировать ими часть суммы. Напомним, украинцы получают льготы на жилищно-коммунальные услуги исключительно в денежной наличной форме. Средства будут перечисляться органами Пенсионного фонда Украины.
Также правительство разрабатывает программу, которая позволит после отопительного сезона вернуться к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги.
Счет для ЕСВ. С 1 февраля 2023 года изменились счета для уплаты единого социального взноса (ЕСВ) в Киеве. Как сообщает Государственная налоговая служба в Киеве, что с 1 февраля уплата ЕСВ должна производиться на счета 3556, которые открыты на имя Главного управления ГНС в г. Киеве по 201-204 символам отчетности.
Выплаты военным. С 1 февраля меняется порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим. Речь идет о применении нового подхода к выплате 30 тыс. и 100 тыс. грн. Теперь выплаты напрямую зависят от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач.
Выплаты в Польше. С февраля для украинских беженцев в Польше возобновят выплату денежной помощи в рамках программы «Семья 500+». Речь идет о семьях с несовершеннолетними детьми. Получать по 500 злотых (более 4 тысяч гривен) ежемесячно в течение года смогут украинские семьи, прибывшие в Польшу после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году и имеющие несовершеннолетних детей на иждивении.
По материалам:
Finance.ua
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