Украинским военным будут по-новому выплачивать дополнительное денежное вознаграждение — Finance.ua

Украинским военным будут по-новому выплачивать дополнительное денежное вознаграждение
С 1 февраля в Украине изменят порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД, находящимся вне зоны боевых действий. Размер такого вознаграждения не меняется.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Кого коснутся изменения
Изменения в начислениях дополнительного денежного вознаграждения будут касаться тыловых подразделений и военнослужащих, находящихся вне зоны боевых действий. Речь идет о применении нового подхода к выплате 30 тыс. и 100 тыс. гривен.
Выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач.
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«Отмечаем, что боевые выплаты в 100 тыс. гривен в месяц будут сохранены украинским бойцам, которые воюют с противником на переднем крае. То же касается семей пленных и пропавших без вести — выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен для них также сохраняются. Анонсированные изменения коснутся исключительно военнослужащих и сотрудников системы МВД, которые находятся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников и курсантов ВУЗов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий», — отметили в Минобороны.
Чем обусловлены изменения
По состоянию на данный момент все военнослужащие, включая срочников и курсантов, в разных регионах Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тыс. гривен. В то же время бойцы, которые, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не участвуют непосредственно в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты — 30 тысяч гривен.
В этой связи назрел вопрос дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы в формированиях сил безопасности и обороны Украины.
В то же время, чтобы повысить уровень социальной защиты военнослужащих и членов их семей, уже с 1 февраля 2023 года будут увеличены размеры ежемесячного основного денежного довольствия (без дополнительного вознаграждения) военнослужащих так, чтобы минимальный его уровень для Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины, составлял не менее 20 100 гривен, также для лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и полицейских Национальной полиции Украины — на уровне не менее 17 000 гривен.
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