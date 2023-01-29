Дополнительное вознаграждение для военнослужащих — Finance.ua

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Дополнительное вознаграждение для военнослужащих

Личные финансы
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Обнародовано постановление Кабинета Министров Украины от 20 января 2023 г. № 43, которое вносит изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 г. № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения» (далее — Постановление № 168).
Об этом пишет Кадровик.
Какие изменения вносит постановление
  1. В первом предложении абзаца первого пункта 1 Постановления № 168 исключены слова «военным прокурорам Офиса Генерального прокурора» и «сотрудникам Службы судебной охраны». Отметим, что здесь перечислены военнослужащие и правоохранители, которые в период действия военного положения имеют право на выплату дополнительного вознаграждения (до 30 000 или до 100 000 грн).
  2. В части права на получение такого вознаграждения в размере до 100 000 грн уточнили, что его выплачивают в случае пребывания непосредственно не только в районах осуществления соответствующих мероприятий, но и на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора.
  3. Для соответствующих категорий военнослужащих и правоохранителей введена возможность получать увеличенный размер дополнительного вознаграждения. Такой размер может быть увеличен в соответствии с условиями и размерами, определенными Министерством обороны Украины, но не более чем до 50 000 грн.

О ком идет речь

Речь идет о лицах, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно (в том числе вне районов ведения боевых (военных) действий), который осуществляет оперативное (боевое) управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные (боевые) действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в частности сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки).

Военный учет в Украине по-новому

По материалам:
Finance.ua
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