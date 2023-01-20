Какие выплаты при увольнении со службы могут получить военные — Finance.ua

Какие выплаты при увольнении со службы могут получить военные Сегодня 12:02 — Личные финансы

Какие выплаты при увольнении со службы могут получить военные

Военнослужащие имеют право на определенные выплаты даже при увольнении со службы. Причин для этого увольнения может быть несколько.

Об этом свидетельствует закон о «Порядке выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам».

Какие выплаты может получить военный:

денежного довольствия;

денежной компенсации стоимости за неполученное вещное имущество;

единовременной денежной помощи мобилизованным;

денежной компенсации за неиспользованный ежегодный и дополнительные отпуска;

единовременной денежной помощи;

денежной помощи для оздоровления;

материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

Основаниями для увольнения военнослужащего даже во время войны могут быть:

предельный возраст (сержанты, старшины, от лейтенанта до полковника — 60 лет, генералы — до 65 лет);

неудовлетворительное состояние здоровья (на основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета);

лишение или ограничение свободы, лишение воинского звания (в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда);

семейные обстоятельства и другие уважительные причины.

Военнослужащие получают компенсацию, которая по размеру соответствует занимаемой должности со дня получения уведомления об уходе до дня исключения приказом из списков личного состава включительно.

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Военнослужащим срочной военной службы, курсантам военных учебных заведений выплачивается месячное денежное довольствие, кроме курсантской должностной надбавки.

Военнослужащим, которые увольняются со службы по истечении срока контракта, деньги выплачиваются до дня исключения приказом из списков личного состава включительно.

Напомним, в Министерстве по делам ветеранов Украины рассказали , какими льготами будут пользоваться добровольцы, не вступившие в ряды силовых структур, но защищающие Родину.

Pro Гроші По материалам:

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