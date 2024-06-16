Цены на хлеб могут вырасти до 30% - прогноз эксперта — Finance.ua

Цены на хлеб могут вырасти до 30% - прогноз эксперта Сегодня 07:14 — Аграрный рынок

Цены на хлеб могут вырасти до 30% - прогноз эксперта, Фото: freepik

В Украине может подорожать хлеб до 30% из-за ситуации с последствиями обстрелов и, соответственно, отключениями электроэнергии, дефицитом рабочей силы и нехваткой зерна.

Об этом сообщил президент «Всеукраинской ассоциации пекарей», директор ООО «Киев Хлеб» Юрий Дученко в комментарии AgroPortal.ua.

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По его словам, ситуация с поставкой электроэнергии для хлебной отрасли на сегодняшний день критическая. Он отмечает, что это отразится и на конечной цене для потребителя.

Пока большинство предприятий хлебной отрасли имеют статус критической инфраструктуры, поэтому не должны быть отключены от электросетей.

Однако по факту предприятия отключают. Кто имеет возможность, переходит на электрогенераторы, что в первую очередь влияет на стабильность работы и ценообразования.

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«Хлебная отрасль потребляет не так много электроэнергии, однако аварийные отключения, отключения вне графика приводят к производству бракованной продукции, выходу из строя оборудования. Не все заводы могут работать на генераторах. А те, кто имеет, должны быть предупреждены, чтобы планово переключить производство на аварийную работу на 2−3 часа, не больше», — объяснил эксперт.

Ситуация уже привела к дефициту мощностей, ведь есть заводы, которые не могут восстановить оборудование из-за блэкаутов.

В то же время он добавил, что хлебной отрасли не подходят и графики отключения, поскольку это прерывает технологический цикл. В частности, если отключение длится 2 часа, то график выпуска хлеба и хлебобулочных изделий сместится на 8 часов.

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Также Дученко объяснил, что в себестоимости хлеба простой рецептуры электричество составляет 50 копеек, а при производстве этого же хлеба на генераторе — 1,5 грн.

Кроме того, новой проблемой для хлебной отрасли является бронирование. Поскольку из-за отсутствия рабочих некоторые предприятия меняют график работы, сокращают объемы и ассортимент производства.

Третья проблема — отсутствие зерна второго и третьего класса.

«Не понимаю, как мы будем работать до нового урожая. Нам срочно нужно говорить со всеми участниками процесса, под эгидой профильного министерства подписывать меморандум с аграриями и экспортерами, ведь мукомолы сегодня уже не могут найти зерна, чтобы сформировать помольные партии. Сама мука поднялась также в цене на 25−30%», — объясняет эксперт.

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Он добавляет, что сейчас добавился кризис платежей за уже поставленную хлебобулочную продукцию в торговлю и на ВСУ.

Напомним, издание Bloomberg пишет , что на фоне усиленной мобилизации в Украине подрывается производительность предприятий в тылу. Все больше компаний сталкивается с дефицитом рабочей силы на рынке труда.

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