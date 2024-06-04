Из-за теплой погоды в Украине в апреле вырос объем производства молока — Finance.ua
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Из-за теплой погоды в Украине в апреле вырос объем производства молока

Аграрный рынок
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Теплая погода в Украине повлияла на рост в апреле 2024 производства молока-сырья, поэтому на внутреннем рынке возникли его излишки.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.
По предварительным данным Минагрополитики, в апреле хозяйства всех категорий произвели 625,4 тыс. т молока-сырья, что на 8% больше по сравнению с мартом этого года, но на 3% меньше к апрелю 2023 года.
В январе-апреле 2024 года объемы надоев составили 2114,8 тыс. т (-1,5% к прошлогоднему периоду). За проанализированный период доля предприятий в производстве молока-сырья составила 40%, а хозяйств населения — 60%.
Предприятия в апреле произвели 252,4 тыс. т молока-сырья, что на 2% меньше по сравнению с мартом, но на 6% больше по сравнению с апрелем прошлого года. В январе-апреле 2024 года молочно-товарные фермы произвели 986 тыс. т молока (+6% к апрелю прошлого года).
В хозяйствах населения совокупные надои достигли 373 тыс. т молока, что на 15% больше по сравнению с мартом, но на 9% меньше по сравнению с апрелем 2023 года. В январе-апреле 2024 года приусадебные хозяйства произвели 1128,8 тыс. т молока-сырья (-8% против прошлогоднего периода).
Аналитик ассоциации Георгий Кухалейшвили отмечает, что со второй половины апреля в Украине начало расти производство молока-сырья под влиянием теплой погоды и пастбищ. Существенный прирост надоев произошел в приусадебных хозяйствах по сравнению с предыдущим месяцем.
В условиях уменьшения потребления молочных продуктов в Украине и увеличения предложения импортных сыров на внутреннем рынке молокоперерабатывающим предприятиям потребовалось меньше сырья. Переработчики стали покупать молоко в хозяйствах населения, которое стоило дешевле, чем на молочно-товарных фермах, и использовать его в производстве сухого молока и казеина. В результате на молочно-товарных фермах появились сложно реализуемые излишки молока-сырья, и это повлияло на снижение закупочных цен.
По прогнозу АВМ, в перспективе спрос и предложение молока в Украине могут достичь баланса, если экспортеры увеличат поставки биржевых товаров на внешние рынки.
По материалам:
Укрінформ
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