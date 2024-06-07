Аграрии завершили весеннюю посевную кампанию — Finance.ua

Аграрии завершили весеннюю посевную кампанию Сегодня 20:21 — Аграрный рынок

Аграрии завершили весеннюю посевную кампанию

Сельскохозяйственные предприятия по итогам весенней посевной на контролируемой Украиной территории засеяли 7,2 млн га масличных и почти 5,6 млн га зерновых и зернобобовых культур.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, аграрии засеяли более 99% прогнозируемых площадей яровых зерновых и зернобобовых: кукурузы — 3 928 тыс. га (100,4% прогнозируемых площадей); ячменя — 783 тыс. га (95,7%); пшеницы — 252,7 тыс. га (102,6%); овса — 163,7 тыс. га (100,7%); гороха — 162,5 тыс. га (101,6%); гречихи — 100,8 тыс. га (80,7%); проса — 69,7 тыс. га (81,8%).

Среди масличных культур посеяно: подсолнечника — 5 189,8 тыс. га (98%), сои 2 032,3 тыс. га (102%).

Сахарная свекла посеяна на площади 250,1 тыс. га (97%).

Как сообщали Українськi Новини, в конце февраля в Украине стартовала посевная яровых культур.

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует снижение урожая зерновых и зернобобовых культур на 10%, или на 8 млн тонн, до 74 млн тонн в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

Українські Новини По материалам:

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