Брак онлайн: в «Дія» запустили бета-тест услуги — Finance.ua

Брак онлайн: в «Дія» запустили бета-тест услуги Сегодня 10:15 — Личные финансы

Брак онлайн: в «Дія» запустили бета-тест услуги

В приложении «Дія» запускают бета-тестирование услуги, благодаря которой люди смогут пожениться онлайн через видеосвязь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Скоро в приложении „Дія“ появится новая долгожданная услуга — брак онлайн. Не нужно будет ходить в ГРАГС и стоять в очередях, чтобы подать заявление о браке и зарегистрировать его», — говорится в сообщении.

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Услуга станет полезной для пар на расстоянии, особенно для военных.

«Выбираете свободную дату и время и ожидайте ссылку на настоящую церемонию по видеосвязи. Цифровое свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в „Дія“. А физический документ пара может заказать доставкой Укрпочты или забрать в отделении», — отмечают в Минцифры.

Кто может присоединиться к тестированию услуги

К бета-тесту могут присоединиться совершеннолетние лица, отвечающие следующим критериям:

имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт в «Дія»;

имеют верифицированный налоговый номер;

не женаты/не замужем на момент подачи заявления;

если разведены, то имеют актовую запись об этом в ГРАГС.

Записаться на бета-тестирование можно по ссылке

Напомним, перерегистрация транспортных средств и обмен водительского удостоверения в «Дія» снова доступны

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Подать заявление в международный Реестр убытков стало еще проще — такая функция появилась в вебверсии «Дія». Раньше это можно было сделать только через приложение.

Министерство цифровой трансформации планирует добавить удостоверение ветерана в приложение «Дія». Сейчас запустили бета-тест для проверки работы новой функции.

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