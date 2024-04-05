Украинцы открыли рекордное количество ФЛП через «Дія» — Finance.ua

Украинцы открыли рекордное количество ФЛП через «Дія»
За I квартал 2024 года через «Дія» открыли рекордное количество ФЛП. За первые три месяца этого года через «Дія» открыли 57 665 новых бизнесов.
Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.
Если сравнить данные за первый квартал предыдущих лет:
- 2024 год — 57 665;
- 2023 год — 40 713;
- 2022 год — 28 849.
Предпринимателями в 2024 году чаще становятся женщины: 58% против 42% мужчин.
«Кстати, у нас есть программа „Отважная 2.0“ — для украинок, которые начинают собственное дело или уже имеют малое предприятие и хотят найти пути для его развития», — напомнил Федоров.
Он добавил, что всего с мая 2021, когда запустили автоматическую регистрацию ФЛП, украинцы открыли 535 021 новый бизнес.
«Скоро будет еще легче — готовимся запустить услугу э-Предприниматель. Это будет как „єМалятко“, только для бизнеса», — отметил министр.
Как открыть ФЛП онлайн
Для регистрации ФЛП через «Дія» потребуется квалифицированная электронная подпись. Чтобы ее получить, обратитесь к поставщикам доверительных электронных услуг, актуальный список которых можно найти на сайте Центрального удостоверяющего органа. Самый простой способ — сделать «Дія.Підпис».
Далее нужно перейти на портал «Дія» и авторизоваться (зарегистрироваться) в кабинете гражданина.
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Затем — заполняем онлайн-форму, которая состоит из семи шагов. В частности, нужно указать место регистрации, КВЭДы, выбрать тип налогообложения
и т. д. Система проведет все шаги, сопровождая каждый из них понятными разъяснениями.
Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина.
После того как запись о регистрации ФЛП появится в Едином государственном реестре, в течение 2 рабочих дней вы можете получить выписку из реестра в кабинете гражданина или в ЕГР по коду доступа — он поступит вам на почту.
Изменения для ФЛП в 2024 году 🔍
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