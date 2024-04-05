Украинцы открыли рекордное количество ФЛП через «Дія» — Finance.ua

Украинцы открыли рекордное количество ФЛП через «Дія» Сегодня 11:30 — Личные финансы

Украинцы открыли рекордное количество ФЛП через «Дія»

За I квартал 2024 года через «Дія» открыли рекордное количество ФЛП. За первые три месяца этого года через «Дія» открыли 57 665 новых бизнесов.

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.

Если сравнить данные за первый квартал предыдущих лет:

2024 год — 57 665;

2023 год — 40 713;

2022 год — 28 849.

Предпринимателями в 2024 году чаще становятся женщины: 58% против 42% мужчин.

«Кстати, у нас есть программа „Отважная 2.0“ — для украинок, которые начинают собственное дело или уже имеют малое предприятие и хотят найти пути для его развития», — напомнил Федоров.

Он добавил, что всего с мая 2021, когда запустили автоматическую регистрацию ФЛП, украинцы открыли 535 021 новый бизнес.

«Скоро будет еще легче — готовимся запустить услугу э-Предприниматель. Это будет как „єМалятко“, только для бизнеса», — отметил министр.

Как открыть ФЛП онлайн

Для регистрации ФЛП через «Дія» потребуется квалифицированная электронная подпись. Чтобы ее получить, обратитесь к поставщикам доверительных электронных услуг, актуальный список которых можно найти на сайте Центрального удостоверяющего органа. Самый простой способ — сделать «Дія.Підпис».

Далее нужно перейти на портал «Дія» и авторизоваться (зарегистрироваться) в кабинете гражданина.

Затем — заполняем онлайн-форму, которая состоит из семи шагов. В частности, нужно указать место регистрации, КВЭДы, выбрать тип налогообложения и т. д. Система проведет все шаги, сопровождая каждый из них понятными разъяснениями.

Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина.

После того как запись о регистрации ФЛП появится в Едином государственном реестре, в течение 2 рабочих дней вы можете получить выписку из реестра в кабинете гражданина или в ЕГР по коду доступа — он поступит вам на почту.

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