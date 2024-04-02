Лучшие банки для ФЛП (результаты FinAwards) — Finance.ua

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Лучшие банки для ФЛП (результаты FinAwards)

Личные финансы
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Лучшие банки для ФЛП (результаты FinAwards)
Лучшие банки для ФЛП (результаты FinAwards)
29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».
О премии. FinAwards — премия, определяющая лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет проведения премии было вручено более 630 наград.
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В этом году мероприятие имело и благотворительную составляющую. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.

Лучший банк для клиентов ФЛП

В ходе FinAwards определили и победителя в номинации «Лучший банк для клиентов ФЛП». В нем выбирали топовые банки, отличающиеся лучшими условиями обслуживания и финансовыми услугами для физических лиц-предпринимателей.
Лидером в сфере услуг для ФЛП по результатам голосования оказался ПриватБанк.
Руководитель Направления массового бизнеса ПриватБанка Оксана Куцоконь с наградой (слева) и Head of MediaBiz Treeum Надежда Квитка (справа)
Руководитель Направления массового бизнеса ПриватБанка Оксана Куцоконь с наградой (слева) и Head of MediaBiz Treeum Надежда Квитка (справа),  
Вот что больше всего оценили предприниматели в этом банке:
  • стоимость открытия счета Онлайн на сайте — бесплатно, в отделении 100 грн;
  • абонплата/пакетное обслуживание в месяц от 0 до 500 грн;
  • без комиссии по обслуживанию счета при отсутствии движения средств;
  • комиссия за платеж на юрлицо в операционное время за пределы банка: от 1 до 10 грн;
  • комиссия за выдачу наличных с текущего счета/карточного счета 1%;
  • возможность получения овердрафта;
  • три полноценных канала обслуживания ФЛП.
Больше об услугах для бизнеса от ПриватБанка можно почитать здесь.
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«Серебро» в номинации получил monobank | Universal Bank. Его «плюшки» для предпринимателей:
  • стоимость открытия счета: 0 грн;
  • абонплата/пакетное обслуживание в месяц: 0 грн;
  • комиссия за обслуживание счета при отсутствии движения денежных средств: 0 грн;
  • комиссия за платеж на юрлицо в операционное время за пределы банка: 0 грн;
  • комиссия за выдачу наличных с текущего счета/карточного счета: 0,9% от суммы снятия на территории Украины и 2% за границей;
  • открыть счет ФЛП можно за пару минут в мобильном приложении, без дополнительных справок, очередей и из любой точки мира. Платежи можно производить в любое время. Управлять личными и ФЛП-счетами можно в одном приложении mono.
Детальнее об услугах для ФЛП от monobank.
Замыкает тройку лидеров UkrsibBank BNP Paribas Group:
  • стоимость открытия счета: 0 грн;
  • абонплата/пакетное обслуживание в год: 359 грн/год (есть только годовое обслуживание);
  • комиссия за обслуживание счета при отсутствии движения средств: наличие или отсутствие операций не влияют на комиссию;
  • комиссия за платеж на юрлицо в операционное время за пределы банка: 5 грн;
  • комиссия за выдачу наличных с текущего счета/карточного счета: в банкоматах АО «Укрсиббанк — 0.85% мин 10 грн. В банкоматах других укр. банков — 1.5% + 7 грн.
Больше информации о продукте — по ссылке.
Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали основателям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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