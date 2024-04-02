Лучшие банки для ФЛП (результаты FinAwards) — Finance.ua

Лучшие банки для ФЛП (результаты FinAwards) Сегодня 16:01 — Личные финансы

Лучшие банки для ФЛП (результаты FinAwards)

29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».

О премии. FinAwards — премия, определяющая лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет проведения премии было вручено более 630 наград.

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В этом году мероприятие имело и благотворительную составляющую. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.

Лучший банк для клиентов ФЛП

В ходе FinAwards определили и победителя в номинации «Лучший банк для клиентов ФЛП». В нем выбирали топовые банки, отличающиеся лучшими условиями обслуживания и финансовыми услугами для физических лиц-предпринимателей.

ПриватБанк. Лидером в сфере услуг для ФЛП по результатам голосования оказался

Руководитель Направления массового бизнеса ПриватБанка Оксана Куцоконь с наградой (слева) и Head of MediaBiz Treeum Надежда Квитка (справа),

Вот что больше всего оценили предприниматели в этом банке:

стоимость открытия счета Онлайн на сайте — бесплатно, в отделении 100 грн;

абонплата/пакетное обслуживание в месяц от 0 до 500 грн;

без комиссии по обслуживанию счета при отсутствии движения средств;

комиссия за платеж на юрлицо в операционное время за пределы банка: от 1 до 10 грн;

комиссия за выдачу наличных с текущего счета/карточного счета 1%;

возможность получения овердрафта;

три полноценных канала обслуживания ФЛП.

Больше об услугах для бизнеса от ПриватБанка можно почитать здесь

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monobank | Universal Bank. Его «плюшки» для предпринимателей: «Серебро» в номинации получилЕго «плюшки» для предпринимателей:

стоимость открытия счета: 0 грн;

абонплата/пакетное обслуживание в месяц: 0 грн;

комиссия за обслуживание счета при отсутствии движения денежных средств: 0 грн;

комиссия за платеж на юрлицо в операционное время за пределы банка: 0 грн;

комиссия за выдачу наличных с текущего счета/карточного счета: 0,9% от суммы снятия на территории Украины и 2% за границей;

открыть счет ФЛП можно за пару минут в мобильном приложении, без дополнительных справок, очередей и из любой точки мира. Платежи можно производить в любое время. Управлять личными и ФЛП-счетами можно в одном приложении mono.



Детальнее об услугах для ФЛП от monobank.

Замыкает тройку лидеров UkrsibBank BNP Paribas Group:

стоимость открытия счета: 0 грн;

абонплата/пакетное обслуживание в год: 359 грн/год (есть только годовое обслуживание);

комиссия за обслуживание счета при отсутствии движения средств: наличие или отсутствие операций не влияют на комиссию;

комиссия за платеж на юрлицо в операционное время за пределы банка: 5 грн;

комиссия за выдачу наличных с текущего счета/карточного счета: в банкоматах АО «Укрсиббанк — 0.85% мин 10 грн. В банкоматах других укр. банков — 1.5% + 7 грн.

Больше информации о продукте — по ссылке

Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали основателям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.

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