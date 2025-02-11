Более 80 млрд грн за год. ПриватБанк получил рекордную прибыль (инфографика) — Finance.ua

Более 80 млрд грн за год. ПриватБанк получил рекордную прибыль (инфографика) Сегодня 14:05 — Фондовый рынок

Более 80 млрд грн за год. ПриватБанк получил рекордную прибыль (инфографика)

В 2024 году ПриватБанк увеличил прибыль на 6% до рекордных 40,1 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

«По результатам 2024 года прибыль банка до налогообложения достигла 81 млрд грн. Чистая прибыль составляет 40,1 млрд грн, что на 6% больше по сравнению с 2023 годом. Налог на прибыль, который будет уплачен в бюджет страны, составляет 40,9 млрд грн», — сказано в сообщении.

В 2023 году ПриватБанк получил прибыль до налогообложения в объеме 72,8 млрд грн.

С начала года чистый кредитный портфель банка увеличился на 20,7 млрд грн, превысив 112 млрд грн. Средства на счетах клиентов за год увеличились более чем на 10%.

Основой финансового результата банка являются чистые процентные и комиссионные доходы. Операционные расходы по итогам 2024 года выросли всего лишь на 8% по сравнению с 2023 годом, что ниже годовой инфляции.

Инфографика: ПриватБанк

«Результаты ПриватБанка за 2024 год впечатляют. Они отражают год роста, развития и устойчивости, когда вызовы превращались в возможности и идеи, которые поддерживали и укрепляли экономику страны, воплощались в жизнь, — отметил председатель правления ПриватБанка Микаэль Бёркнерт. — Начиная свою деятельность как как председатель правления, я с большим вдохновением смотрю на наши амбициозные планы на 2025 год».

Напомним, по данным Опендатабот, более 44,5 млрд грн налога на прибыль должны уплатить 62 украинских банка за неполный 2024 год. Это уже в 1,7 раза больше, чем за тот же период 2023 года.

Читайте также ПриватБанк запустил наличный обмен валют в банкоматах

Также по данным Опендатабот, 117,63 млрд грн прибыли получили украинские банки за вычетом налогов за 9 месяцев 2024 года. Даже несмотря на налог, который вырос в этом году с 18% до 25%, это на 7% больше, чем в прошлом году: 109,85 млрд грн. 63% прибыли среди всех банков получили государственные банки. Это связано преимущественно с заработками ПриватБанка: 48,35 млрд грн или 41% от совокупной прибыли всех банков. За год прибыль Привата выросла на 11%.

По состоянию на 1 января 2025 года в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 392 млрд гривен. Более трети вкладов (35,4%) были в долларах и евро. По данным НБУ, в государственном ПриватБанке было 24,1 млн вкладчиков, хранивших 523,6 млрд гривен.

В январе этого года Национальный банк согласовал кандидатуру шведского банкира Микаэля Бёркнерта на должность председателя правления государственного ПриватБанка. Официально к исполнению обязанностей в новой роли он приступил 20 января.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.