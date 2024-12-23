ПриватБанк запустил наличный обмен валют в банкоматах — Finance.ua
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ПриватБанк запустил наличный обмен валют в банкоматах

Валюта
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ПриватБанк запустил наличный обмен валют в банкоматах
ПриватБанк запустил наличный обмен валют в банкоматах
ПриватБанк запустил услугу валютообмена в АТМ-Recycler.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
«Впервые в Украине вы можете обменять наличную валюту на наличные гривны в устройствах банка круглосуточно и без дополнительных комиссий», — говорится в сообщении.

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Новая услуга предусматривает:
  • круглосуточный доступ;
  • получение наличных гривен сразу после операции, без зачисления на карту;
  • использование наличного курса ПриватБанка, а остальные до 100 грн зачисляются на карту или мобильный счет;
  • лимиты до 1000 долларов США или 1000 евро за одну операцию.
Напомним, ранее ПриватБанк предоставлял через сеть своих уличных терминалов услугу конвертации наличной иностранной валюты в гривну путем ее безналичного зачисления на гривневую карту, а также услугу прямого зачисления наличной валюты на безналичный валютный карточный счет.
По материалам:
Finance.ua
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