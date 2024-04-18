Более $60 миллиардов помощи от США: посол раскрыла детали поддержки Украины — Finance.ua

Более $60 миллиардов помощи от США: посол раскрыла детали поддержки Украины Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Более $60 миллиардов помощи от США: посол раскрыла детали поддержки Украины

В Палате представителей зарегистрирован законопроект о поддержке Украины . Документ предусматривает выделение финансирования Украине, союзникам в регионе и пополнение запасов американской армии с целью сдерживания и противодействия российской агрессии на сумму 60,8 млрд дол.

Посол в США Оксана Маркарова рассказала о подробностях законопроекта.

«Председатель Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Том Коул вместе с председателем Подкомитета по вопросам обороны Кеном Калвертом и председателем Подкомитета по вопросам государственных и зарубежных операций Марио Диас-Баларт обнародовали ряд важных законопроектов по безопасности, которые предусматривают оказание крайне необходимой оборонной помощи партнерам США. Обнародованы три законопроекта, один из которых касается Украины», — написала Маркарова.

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Законопроект предусматривает ассигнование в размере $60,8 млрд в части помощи Украине и региональным партнерам по противодействию россии.

В том числе оборонные расходы в размене 49,9 млрд долл., в том числе:

$23,2 млрд — пополнение товаров оборонного назначения и услуг, предоставленных Украине;

$11,3 млрд — текущие американские операции в регионе;

$13,8 млрд — закупка современных оборонных систем, оборонных товаров и услуг;

$1,6 млрд внешнего военного финансирования (FMF) для удовлетворения потребностей Украины и других региональных партнеров;

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Также предусмотрено следующее финансирование:

$26 млн — для обеспечения надзора и подотчетности помощи и оборудования, предоставленного Украине;

$5 млн Государственному департаменту по администрированию оборонной помощи;

$300 млн на помощь Украине в защите ее границ и продвижении верховенства права;

$100 млн на поддержку программ разминирования, борьбы с терроризмом и нераспространением оружия массового уничтожения.

$9,5 млрд предусмотрено на экономическую помощь Украине и странам, пострадавшим от вторжения россии в Украину:

$7,849 млрд на экономическую помощь Украине, что может включать прямую бюджетную поддержку (кроме возмещения пенсий);

$1,575 млрд на другие виды экономической помощи Украине и пострадавшим странам;

$25 млн Офису переходных инициатив USAID для поддержки Украины и стран, пострадавших от российского вторжения;

$50 млн для реагирования на ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности.

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Также предусмотрено выделение:

$149 млн Национальной администрации по ядерной безопасности США для реагирования на ситуации, связанные с ядерной безопасностью в Украине;

$481 млн Министерству здравоохранения и социальных служб США на помощь украинцам, получившим гуманитарный пароль в США через программу U4U.

Кроме того, законопроект предусматривает выделение дополнительного финансирования, которое будет использовано в т. ч. для оказания помощи Украине и реагирования на ситуацию в нашем государстве, связанную с российским вторжением, в частности:

$60 млн дол. на дипломатические программы;

$8 млн дол. Офису Генерального инспектора Госдепа;

$39 млн дол. на операционные расходы USAID;

$10 млн дол. Офису Генерального инспектора USAID;

$98 млн дол. Министерству энергетики США на приобретение для развития и производства радиоактивных изотопов.

Маркарова добавила, что законопроект усиливает надзор из-за требований мониторинга, требует от партнеров предоставлять соразмерные расходам объемы помощи, предусматривает соглашение с правительством Украины о возврате средств, предоставленных на экономическую поддержку, увеличивает лимиты в рамках механизма PDA.

Напомним, без достаточной международной финансовой помощи, в том числе от США, возможен рост курсов иностранных валют.

Если Украина не получит $11 млрд помощи от Соединенных Штатов Америки, следствием этого станут тяжелые непопулярные решения украинских властей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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