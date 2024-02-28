Украинцам продлили возможность пребывания в США — Finance.ua

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Украинцам продлили возможность пребывания в США

Личные финансы
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Украинцам продлили возможность пребывания в США
Украинцам продлили возможность пребывания в США
Министерство национальной безопасности Соединенных Штатов Америки приняло решение продлить возможность пребывания украинцев по гуманитарным паролям на 2 года.
Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
Так, принятое решение дает возможность украинцам, срок пребывания которых на территории США по гуманитарным паролям истекает в этом году, получить новые гуманитарные пароли сроком до 2 лет.
Право восстановить свой статус гуманитарного пароля получили как украинцы, прибывшие в США по программе «Uniting for Ukraine» (U4U), так и граждане, которым был предоставлен гуманитарный пароль в пунктах пропуска через государственную границу США в период с 11 февраля по 25 апреля 2022 г. года, до введения этой программы.
«Убеждена, что это решение имеет особую актуальность для тех граждан, которые потеряли свои дома в результате российской военной агрессии и вынужденно уехали с территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных рфр», — отметила Маркарова.
Подробная информация об условиях и процедуре получения новых гуманитарных паролей опубликована на сайте Службы по гражданству и иммиграции США по ссылке.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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