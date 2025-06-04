«Без резких движений» — эксперт дала прогноз курса валют — Finance.ua
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«Без резких движений» — эксперт дала прогноз курса валют

Валюта
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«Без резких движений» — эксперт дала прогноз курса валют
«Без резких движений» — эксперт дала прогноз курса валют, www.freepik.com
В мае 2025 года курс доллара в Украине оставался относительно стабильным, колеблясь в пределах 41,38−41,77 грн/долл.
Как комментирует директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, наблюдались две выразительные «волны»:
  • в начале месяца — падение до 41,38/41,44 грн/доллар, затем подъем до 41,74/41,7650 грн/долл.
  • и в конце мая — котировки вернулись к отметке 41,62/41,67 грн/долл.
Середина месяца, с 9 по 26 мая, проходила в относительной стабильности с коридором 41,38−41,63 грн/долл.
«Без резких движений» — эксперт дала прогноз курса валют
Что касается курса в конце мая, то он почти не отличается от значений в конце апреля, то есть резких движений курса не было, можно сказать, что это локальные колебания в пределах небольшого коридора, без значительных трендов к резкому укреплению или ослаблению гривны.
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Пара гривна/евро

Здесь официальный курс менялся более динамично, что связано с сочетанием международных и внутренних факторов. В начале мая значительное влияние оказало усиление разговоров об американских пошлинах и предпосылках возможного пересмотра руководства ФРС США, что и дало скачок котировок евро на международных рынках и, как следствие, в Украине. Также на курс влияли цены на газ и нефть, находящиеся на довольно высоких уровнях.
В мае 2025 года НБУ увеличил продажу валюты на межбанке до 2,92 млрд долларов США, что на 30% больше, чем в апреле, однако это не самый высокий показатель года.
  • Январь — $3,75 млрд;
  • Февраль — $3,1 млрд;
  • Март — $2,6 млрд;
  • Апрель — $2,2 млрд.
Как отметила эксперт, по состоянию на 1 мая 2025 года международные резервы Украины составляли 46,68 млрд долларов США, что на 10,2% или примерно 4,29 млрд долларов больше по сравнению с предыдущим месяцем.
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Этот рост был обусловлен значительными поступлениями от международных партнеров, в частности, от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA); через счета Всемирного банка. Этот уровень резервов самый высокий с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.
Поэтому, учитывая высокий уровень международных резервов, активную поддержку со стороны международных партнеров и эффективную политику валютных интервенций, НБУ располагает необходимыми инструментами для поддержки валютного рынка Украины в июне 2025 года.
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НБУ прогнозирует, что к концу 2025 года объем внешнего финансирования может достигнуть $55 млрд, что позволит перекрыть потребности валютного рынка и поддерживать стабильность гривны. Не ожидаем больше, чем на 1% разницу между официальным и наличным курсами.
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Напомним, после вступления Украины в Европейский Союз Национальный банк Украины должен будет изменить курсообразующую валюту — с доллара на евро. Об этом заявил заместитель председателя правления НБУ Сергей Николайчук.
«Изучаем этот вопрос, анализируем плюсы-минусы. Но в краткосрочной перспективе такой вопрос не стоит», — добавил он.
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Справка Finance.ua:

  • Главный фактор, предохраняющий валютный рынок от чрезмерных скачков — это поступление больших объемов международной финансовой помощи. Об этом рассказал ректор Международного института бизнеса, бывший заместитель председателя НБУ Александр Савченко.
  • Глава НБУ Андрей Пышный ранее сообщал, что Украина начинает рассматривать отход от доллара США и возможность более тесной привязки своей валюты к евро на фоне раскола мировой торговли и растущих связей с Европой. «Эта работа сложная и требует высококачественной, разносторонней подготовки», — отметил Пышный.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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