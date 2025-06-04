«Без резких движений» — эксперт дала прогноз курса валют Сегодня 10:06 — Валюта

«Без резких движений» — эксперт дала прогноз курса валют, www.freepik.com

В мае 2025 года курс доллара в Украине оставался относительно стабильным, колеблясь в пределах 41,38−41,77 грн/долл.

Как комментирует директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, наблюдались две выразительные «волны»:

в начале месяца — падение до 41,38/41,44 грн/доллар, затем подъем до 41,74/41,7650 грн/долл.

и в конце мая — котировки вернулись к отметке 41,62/41,67 грн/долл.

Середина месяца, с 9 по 26 мая, проходила в относительной стабильности с коридором 41,38−41,63 грн/долл.

Что касается курса в конце мая, то он почти не отличается от значений в конце апреля, то есть резких движений курса не было, можно сказать, что это локальные колебания в пределах небольшого коридора, без значительных трендов к резкому укреплению или ослаблению гривны.

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Пара гривна/евро

Здесь официальный курс менялся более динамично, что связано с сочетанием международных и внутренних факторов. В начале мая значительное влияние оказало усиление разговоров об американских пошлинах и предпосылках возможного пересмотра руководства ФРС США, что и дало скачок котировок евро на международных рынках и, как следствие, в Украине. Также на курс влияли цены на газ и нефть, находящиеся на довольно высоких уровнях.

В мае 2025 года НБУ увеличил продажу валюты на межбанке до 2,92 млрд долларов США, что на 30% больше, чем в апреле, однако это не самый высокий показатель года.

Январь — $3,75 млрд;

Февраль — $3,1 млрд;

Март — $2,6 млрд;

Апрель — $2,2 млрд.

Как отметила эксперт, по состоянию на 1 мая 2025 года международные резервы Украины составляли 46,68 млрд долларов США, что на 10,2% или примерно 4,29 млрд долларов больше по сравнению с предыдущим месяцем.

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Этот рост был обусловлен значительными поступлениями от международных партнеров, в частности, от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA); через счета Всемирного банка. Этот уровень резервов самый высокий с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Поэтому, учитывая высокий уровень международных резервов, активную поддержку со стороны международных партнеров и эффективную политику валютных интервенций, НБУ располагает необходимыми инструментами для поддержки валютного рынка Украины в июне 2025 года.

НБУ прогнозирует, что к концу 2025 года объем внешнего финансирования может достигнуть $55 млрд, что позволит перекрыть потребности валютного рынка и поддерживать стабильность гривны. Не ожидаем больше, чем на 1% разницу между официальным и наличным курсами.

Напомним, после вступления Украины в Европейский Союз Национальный банк Украины должен будет изменить курсообразующую валюту — с доллара на евро. Об этом заявил заместитель председателя правления НБУ Сергей Николайчук.

«Изучаем этот вопрос, анализируем плюсы-минусы. Но в краткосрочной перспективе такой вопрос не стоит», — добавил он.

Справка Finance.ua:

Главный фактор, предохраняющий валютный рынок от чрезмерных скачков — это поступление больших объемов международной финансовой помощи. Об этом рассказал ректор Международного института бизнеса, бывший заместитель председателя НБУ Александр Савченко.

Глава НБУ Андрей Пышный ранее сообщал, что Украина начинает рассматривать отход от доллара США и возможность более тесной привязки своей валюты к евро на фоне раскола мировой торговли и растущих связей с Европой. «Эта работа сложная и требует высококачественной, разносторонней подготовки», — отметил Пышный.

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