Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира — Finance.ua
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Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

Валюта
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Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира
Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира
Валютный рынок положительно воспринял смягчение Национальным банком валютного надзора за экспортными операциями.
Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии Finance.ua.
Начало последней недели мая на валютном рынке ознаменовалось ростом спроса на иностранную валюту, который достиг своего пика в среду, и к концу недели спрос понемногу спал.
В целом официальный курс Национального банка был следующим:
  • 26 мая — 41,5094 грн/$;
  • 27 мая — 41,5707 грн/$;
  • 28 мая — 41,6758 грн/$;
  • 29 мая — 41,5903 грн/$;
  • 30 мая — 41,5285 грн/$.
На наличном рынке не ощущалось значительного увеличения спроса со стороны населения, поэтому и средние курсы купли/продажи в кассах банков отличались несущественно: дороже всего доллар был во вторник и составлял 41,20−41,77 грн/$. В понедельник и четверг купля-продажа валюты была на уровне 41,14−41,70 грн/$, а на конец недели закрепилась на 41,15−41,71 грн/$.
В целом разница между официальным и наличным значением на этой неделе была ниже целевого показателя (1%) и составляла примерно 0,4%, что свидетельствует об относительно стабильном валютном рынке.

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На валютном рынке Украины наблюдалось колебание гривны. Открывалась неделя со значений 41,50−41,52 грн/$ и уже после обеда 26 мая котировки достигали 41,63 грн/$, к вечеру котировки несущественно, но снизились — до 41,61 грн. Во вторник в середине дня котировки достигли 41,71 грн/$ — максимума недели, однако уже со среды, 28 мая, котировки отступили с 41,68 грн/$ до 41,53 грн/$ в конце дня. В течение четверга и пятницы рынок откатывался и был на отметках 41,53 грн/$ утром 29 мая и 41,45 грн/$ утром в пятницу, однако неделю закончил на котировках 41,6 грн/$.
Объемы продаж регулятора были на среднегодовом уровне: чистый размер интервенций с 26 по 30 мая больше на 6% по сравнению с предыдущей неделей: $623,20 млн против $618,40.
Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира
В общем, валютный рынок оставался контролируемым, без существенных девальвационных рисков, а гривна — относительно стабильной.
Рынок положительно воспринял смягчение Национальным банком валютного надзора за экспортными операциями. Соответствующие обновления оснований для завершения банками валютного надзора за операциями украинских компаний по экспорту товаров вступили в силу 31 мая.
В начале июня можно ожидать ровного курса валюты с небольшими колебаниями из-за отсутствия значительных рисков для валютного рынка.
Напомним, Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара по отношению к гривне до 2030 года. Доллар будет стоить 50 гривен только в 2029 году. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару будет составлять:
  • 2025 год — 42,5 грн/долл. (прогноз за октябрь прошлого года — 45,0 грн/долл.);
  • 2026 год — 45,6 грн/долл. (предыдущий прогноз — 46,8 грн/долл.);
  • 2027 год — 47,5 грн/долл. (предыдущий прогноз — 48,6 грн/долл.);
  • 2028 год — 48,9 грн/долл. (предыдущий прогноз — 50,2 грн/долл.);
  • 2029 год — 50,1 грн/долл. (предыдущий прогноз — 51,7 грн/долл.);
  • 2030 год — 51,6 грн/долл.
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По материалам:
Finance.ua
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