Банки вдвое сократили ввоз наличных: минимум с августа 2023 года — Finance.ua

Банки вдвое сократили ввоз наличных: минимум с августа 2023 года Сегодня 14:02 — Валюта

Банки вдвое сократили ввоз наличных: минимум с августа 2023 года

В апреле 2025 года украинские банки ввезли в страну наличной валюты на общую сумму $564 млн в эквиваленте. Это почти вдвое меньше, чем в марте, и это самый низкий показатель с августа 2023 года.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на данные Национального банка.

По данным НБУ, банки ввезли $299,85 млн наличными. Это в 2,7 раза меньше, чем в прошлом месяце. При этом объем наличного евро вырос на 2,4% — до $260,36 млн в пересчете.

Также в Украину ввезли:

фунтов стерлингов — на 789 тыс. долларов в эквиваленте;

швейцарских франков — на 598 тыс. долларов;

золота — на 2,44 млн долларов.

Напомним, после вступления Украины в Европейский Союз Национальный банк Украины должен будет изменить курсообразующую валюту — с доллара на евро. В следующие 10−15 лет НБУ будет оценивать, насколько Украина готова отказаться от гривны в пользу евро.

Население Украины в апреле 2025 года купило в банках всего 189,5 млн долларов. Объем покупки упал на 73,7% по сравнению с мартом. В середине месяца НБУ зафиксировал аномальное явление. Впервые с августа 2023 года украинцы больше продавали валюту, чем покупали.

Также ранее финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес дали прогнозы по росту курса доллара в течение ближайшего года, но все прогнозы становятся более оптимистичными. Так, девальвационные ожидания населения в апреле значительно улучшились — до 42,50 грн/доллар по сравнению с 43,36 грн/доллара в марте. Финансовые аналитики в апреле 2025 года улучшили прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев до 44,75 грн/доллар. Банкиры в апреле также улучшили прогноз до 45,29 грн/доллар по сравнению с 45,31 грн/доллар в январе.

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