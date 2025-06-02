Есть ли основания для обесценивания гривны (прогноз эксперта) — Finance.ua

Есть ли основания для обесценивания гривны (прогноз эксперта) Сегодня 09:00 — Валюта

Есть ли основания для обесценивания гривны (прогноз эксперта)

Главный фактор, предохраняющий валютный рынок от чрезмерных скачков — это поступление больших объемов международной финансовой помощи.

Об этом рассказал в комментарии Укринформу ректор Международного института бизнеса, бывший заместитель председателя НБУ Александр Савченко.

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Это также позволяет держать валютные резервы на высоком уровне.

Напомним, в апреле благодаря переводу средств от ЕС и Всемирного банка международные резервы НБУ выросли до рекордных $46,7 млрд, что было на 10,1 процента больше, чем в предыдущем месяце.

Чем нынче формируется курс

Как отметил эксперт, валютный курс сейчас формируется не столько экономикой (экспортом, импортом, эмиссией), а больше зависит от объемов помощи со стороны наших западных партнеров.

Если объемы такой поддержки будут достаточны, то на 2025 год это гарантирует курс относительно стабильный.

Прогнозы

Как сказал Савченко, девальвация гривны к доллару в ближайшее время и в среднесрочной перспективе будет умеренной.

А к концу 2025 года курс может измениться до 43 $/грн.

«Прогнозировать стоимость евро — дело неблагодарное: все будет зависеть от того, каким к тому времени будет кросс-курс евро-доллар, на который, прежде всего, влияет геополитика. При этом основные контракты у нас по-прежнему исчиляются в долларах. И люди по сути „мыслят“ долларами. Поэтому никаких проблем на валютном рынке на этот год не предусматриваю», сказал эксперт.

с доллара на евро. Николайчук объяснил, что в течение следующих 10−15 лет НБУ будет оценивать, насколько Украина готова отказаться от гривны в пользу евро. Напомним, как заявил заместитель председателя правления НБУ Сергей Николайчук, после вступления Украины в членство в Европейском Союзе Национальный банк Украины должен будет изменить курсообразующую валюту —Николайчук объяснил, что в течение следующих 10−15 лет НБУ будет оценивать, насколько Украина готова отказаться от гривны в пользу евро.

Какой должна быть валютная корзина украинца

по схеме 40−40−10−10, где есть: доллар (40%), евро (40%), золото (10%) и биткоин (10%). Во время Invest Talk Summit специалисты дали советы, как сохранить и приумножить свой капитал и каким в общем он должен быть. Одним из основных компонентов, на который обратили внимание эксперты, была валютная корзина. В частности, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S Эрик Найман отметил, что он должен состоятьдоллар (40%), евро (40%), золото (10%) и биткоин (10%).

добавил бы землю. Которую, кстати, считает сбережением, а не инвестированием. В общем, для него классическим вариантом является 40−40−20, где 20% - альтернативные инвестиции: При этом директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина отметил, что он в валютную корзину ещеКоторую, кстати, считает сбережением, а не инвестированием. В общем, для него классическим вариантом является 40−40−20, где 20% - альтернативные инвестиции: криптовалюта , земля, недвижимость и золото. Читайте больше о курсе и инвестировании по ссылке:

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