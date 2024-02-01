Белорусы опередили украинцев в Польше по приросту в прошлом году — Finance.ua

Белорусы опередили украинцев в Польше по приросту в прошлом году Сегодня 17:00

Белорусы опередили украинцев в Польше по приросту в прошлом году

Украинцы потеряли первенство по приросту иностранцев, которые уплачивают социальные взносы в Польше, уступив белорусам.

Об этом сообщает Миграционная платформа EWL

Украинцы остаются самой большой группой зарегистрированных иностранцев в Польше. Управление социального страхования (ZUS) обнародовало данные об иностранцах, работающих в Польше на конец 2023 года — украинцы по приросту на втором месте.

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Первое место по приросту на 20% заняли граждане беларуси: их количество выросло на 21,3 тысячи (всего 129,4 тысячи граждан беларуси). Украинцев больше на 13,4 тысяч. Из 1,128 млн иностранцев, зарегистрированных в ZUS — 759,4 тыс. граждан Украины.

Также в прошлом году значительно поубавилось в Польше граждан россии. В 2023 году их количество уменьшилось на 1017 год, что обеспечило им второе место по оттоку после граждан Грузии.

«Уменьшение количества украинцев в Польше объясняется их отъездом в Германию и другие страны Западной Европы, где более высокие зарплаты и социальные выплаты. В то же время политическая ситуация в беларуси заставляет ее граждан мигрировать в Польшу», говорит директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

В Польше растет количество иностранцев из Азии (Индия, Непал, Филиппины), а также Латинской Америки — больше всего из Колумбии. На 215% за год увеличилось количество зарегистрированных в Польше граждан Колумбии. Сейчас их в ZUS втрое больше, чем в 2022 году.

В топ-10 национальностей, зарегистрированных в Управлении социального страхования (ZUS) — граждане Аргентины, Зимбабве, Перу, Шри-Ланки, Турменистана, Бангладеш, Гватемалы и Венесуэлы.

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Ранее Польша продлила действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2025 года.

«Лицам, получившим от Управления по делам иностранцев свидетельство о временной защите со сроком действия до 4 марта 2023 года, 4 сентября 2023 года или 4 марта 2024 года, не нужно обращаться за новыми документами. Эти сертификаты будут действовать до 4 марта 2025 года», — говорится в сообщении. Нормативы не предусматривают правовой основы для замены уже выданных свидетельств в связи с продлением временной защиты.

В документах есть соответствующая отметка о продлении срока их действия по закону. Поэтому иностранцы, уже получившие сертификаты, могут продолжать использовать их в качестве документов на жительство, подтверждающих их легальный статус.

Справка Finance.ua:

в Польше подсчитали, что с 24 февраля 2022 года по 27 декабря 2023 года во всех воеводствах организованным проживанием воспользовалось почти 531 тысяча беженцев из Украины;

Польша изменит правила пребывания беженцев из Украины в 2024 году.

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