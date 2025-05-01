Банки в Польше будут проверять, живы ли клиенты — Finance.ua

Банки в Польше будут проверять, живы ли клиенты Сегодня 18:30 — Личные финансы

Банки в Польше будут проверять, живы ли клиенты

5 лет после последней транзакции клиента банки будут обязаны проверить, жив ли клиент. Об этом пишет 30 апреля в Польше был опубликован проект изменений в банковское право, согласно которому черезбанки будут обязаны проверить, жив ли клиент. Об этом пишет inpoland.net.pl

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На сайте Правительственного центра законодательства опубликован проект изменений в закон о банковской деятельности. Предложение к новым нормативным актам, подготовленное Минфином, касается действий банков в случае смерти клиента.

Согласно предложенному положению, через 5 лет с даты выдачи последнего распоряжения по счету, привязанному к договору, банк будет обязан обратиться к министру, ответственному за цифровизацию, для получения доступа к данным из реестра PESEL, чтобы выяснить, жив ли собственник счета, а в случае его смерти — дату смерти.

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Такие действия позволят банкам быстрее закрыть так называемые спящие счета. В результате наследники смогут быстрее получать информацию о накопившихся средствах, а также удастся ограничить риск выплат неуполномоченным лицам.

В предложенном постановлении содержится положение, определяющее объем информации, которую банк будет предоставлять физическому лицу, получившему право собственности на наследство за владельцем счета, и распорядителю наследства.

Проект также предусматривает изменения в Закон о регистрации населения, благодаря которым банкам будут сообщать не только о факте смерти клиента, как сейчас, но и о дате смерти клиента.

поступления от граждан Украины — почти 1,65 млрд злотых. Напомним, Министерство финансов Польши сообщило, что иностранцы в 2024 году уплатили в Польше более 4,88 млрд злотых налогов. Наибольшие — почти 1,65 млрд злотых.

Справка Finance.ua:

Правительство Польши анонсировало ужесточение правил выдачи Карты поляка. Напомним, что более 200 тысяч иностранцев стали владельцами Карты поляка: документа, подтверждающего принадлежность к польскому народу.

С 1 марта выросла минимальная пенсия в Польше. Теперь она составляет 1878,91 злотых. А на руки пенсионеры получат 1709,81 злотых.

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