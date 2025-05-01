Банки в Польше будут проверять, живы ли клиенты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банки в Польше будут проверять, живы ли клиенты

Личные финансы
4
Банки в Польше будут проверять, живы ли клиенты
Банки в Польше будут проверять, живы ли клиенты
30 апреля в Польше был опубликован проект изменений в банковское право, согласно которому через 5 лет после последней транзакции клиента банки будут обязаны проверить, жив ли клиент. Об этом пишет inpoland.net.pl.
Читайте также
На сайте Правительственного центра законодательства опубликован проект изменений в закон о банковской деятельности. Предложение к новым нормативным актам, подготовленное Минфином, касается действий банков в случае смерти клиента.
Согласно предложенному положению, через 5 лет с даты выдачи последнего распоряжения по счету, привязанному к договору, банк будет обязан обратиться к министру, ответственному за цифровизацию, для получения доступа к данным из реестра PESEL, чтобы выяснить, жив ли собственник счета, а в случае его смерти — дату смерти.
Читайте также
Такие действия позволят банкам быстрее закрыть так называемые спящие счета. В результате наследники смогут быстрее получать информацию о накопившихся средствах, а также удастся ограничить риск выплат неуполномоченным лицам.
В предложенном постановлении содержится положение, определяющее объем информации, которую банк будет предоставлять физическому лицу, получившему право собственности на наследство за владельцем счета, и распорядителю наследства.
Читайте также
Проект также предусматривает изменения в Закон о регистрации населения, благодаря которым банкам будут сообщать не только о факте смерти клиента, как сейчас, но и о дате смерти клиента.
Место для вашей рекламы
Напомним, Министерство финансов Польши сообщило, что иностранцы в 2024 году уплатили в Польше более 4,88 млрд злотых налогов. Наибольшие поступления от граждан Украины — почти 1,65 млрд злотых.

Справка Finance.ua:

  • Правительство Польши анонсировало ужесточение правил выдачи Карты поляка. Напомним, что более 200 тысяч иностранцев стали владельцами Карты поляка: документа, подтверждающего принадлежность к польскому народу.
  • С 1 марта выросла минимальная пенсия в Польше. Теперь она составляет 1878,91 злотых. А на руки пенсионеры получат 1709,81 злотых.

Заказать быстро медицинское страхование за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems