Банки в Польше будут проверять, живы ли клиенты — Finance.ua

Банки в Польше будут проверять, живы ли клиенты
30 апреля в Польше был опубликован проект изменений в банковское право, согласно которому через 5 лет после последней транзакции клиента банки будут обязаны проверить, жив ли клиент. Об этом пишет inpoland.net.pl.
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На сайте Правительственного центра законодательства опубликован проект изменений в закон о банковской деятельности. Предложение к новым нормативным актам, подготовленное Минфином, касается действий банков в случае смерти клиента.
Согласно предложенному положению, через 5 лет с даты выдачи последнего распоряжения по счету, привязанному к договору, банк будет обязан обратиться к министру, ответственному за цифровизацию, для получения доступа к данным из реестра PESEL, чтобы выяснить, жив ли собственник счета, а в случае его смерти — дату смерти.
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Такие действия позволят банкам быстрее закрыть так называемые спящие счета. В результате наследники смогут быстрее получать информацию о накопившихся средствах, а также удастся ограничить риск выплат неуполномоченным лицам.
В предложенном постановлении содержится положение, определяющее объем информации, которую банк будет предоставлять физическому лицу, получившему право собственности на наследство за владельцем счета, и распорядителю наследства.
Проект также предусматривает изменения в Закон о регистрации населения, благодаря которым банкам будут сообщать не только о факте смерти клиента, как сейчас, но и о дате смерти клиента.
Напомним, Министерство финансов Польши сообщило, что иностранцы в 2024 году уплатили в Польше более 4,88 млрд злотых налогов. Наибольшие поступления от граждан Украины — почти 1,65 млрд злотых.
Справка Finance.ua:
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- С 1 марта выросла минимальная пенсия в Польше. Теперь она составляет 1878,91 злотых. А на руки пенсионеры получат 1709,81 злотых.
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