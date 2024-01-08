Антикоррупционный эффект от цифровизации строительной отрасли составляет ₴1,5 миллиарда в год — Finance.ua

Антикоррупционный эффект от цифровизации строительной отрасли составляет ₴1,5 миллиарда в год Сегодня 16:47 — Казна и Политика

Антикоррупционный эффект от цифровизации строительной отрасли составляет ₴1,5 миллиарда в год

Цифровизация строительства обладает мощным антикоррупционным эффектом, ведь государство уже сэкономило 11,2 млрд грн за три года, устранив человеческий фактор, а реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительной отрасли составляет 1,5 млрд грн в год.

Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, глава партии «Слуга народа», заместитель руководителя одноименной парламентской фракции Елена Шуляк заявила в комментарии СМИ.

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«Долгое время строительная сфера была одной из наиболее коррумпированных отраслей в стране. Украинцы годами не могли получить разрешения на строительство — бумажные документы теряли, подделывали или тормозили их рассмотрение ради взяток. Впрочем, благодаря Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССС) вся строительная документация стала создаваться исключительно в е-системе. Все процессы стали проходить онлайн, а каждое действие фиксироваться, что существенно снизило проявления коррупции», — отметила она.

По словам депутата, цифровизация строительства обладает мощным антикоррупционным эффектом, ведь государство уже сэкономило 11,2 млрд грн за 3 года, устранив человеческий фактор, а реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительной отрасли составляет 1,5 млрд грн в год.

Шуляк подчеркнула, что следующими шагами в сфере должны стать запуск автоматической выдачи разрешений на строительство объектов класса последствий СС2 и СС3 при условии, что все необходимые сведения содержатся в национальных электронных информационных ресурсах и информация, представленная заказчиком, прошла успешную проверку.

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Также предусмотрено введение автоматической блокировки выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации, не прошедшей проверку в системе, и повышения персональной ответственности за незаконные действия благодаря цифровому следу всех участников строительного процесса.

В то же время Шуляк сообщила, что в 2023 году в ЕГЭССС начали работать более 29 тысяч профессиональных пользователей: архитекторы, инженеры-проектировщики и работники органов архитектурно-строительного контроля.

Кроме этого, в системе зарегистрировали более 705 тысяч технических инвентаризаций, 132 тысячи разрешительных документов и почти 40 тысяч проектной документации, а также система выдала более 33 тысяч строительных паспортов и более 19 тысяч градостроительных условий и ограничений.

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В частности, она отметила, что также на портале обновили функционал публикации сведений о смете объектов, возводящихся за государственные или публичные средства — добавили возможность загрузить файлы с детализированными данными.

Шуляк утверждает, что это усилило общественный контроль, ведь каждый может узнать стоимость видов работ, материалов и проконтролировать расходование публичных средств.

Депутат проинформировала, что также была добавлена ​​возможность пересматривать сведения о специальном имущественном праве.

По ее словам, теперь каждый пользователь системы может проверить будущие объекты недвижимости и узнать всю необходимую информацию об их строительстве.

Шуляк также отметила, что в 2023 году разработчики системы и инициаторы ее создания начали проводить E-construction talks — открытый диалог между разработчиками ЕГЭССС с представителями строительной отрасли для того, чтобы наладить продуктивное сотрудничество и при необходимости помочь улучшить пользовательский опыт.

Кроме того, она сообщила, что в дальнейших планах разработчиков усовершенствование системы и расширение ее функционала. В частности, необходимо ввести автоматическую выдачу разрешений на строительство сооружений разных классов последствий при условии, что все необходимые сведения содержатся в национальных электронных информационных ресурсах и информация, представленная заказчиком, прошла успешную проверку.

Предполагается, что система будет самостоятельно проверять соответствие полноты, формата, логичность и достоверность предоставленных заказчиком строительства данных и сравнивать их со сведениями в различных информационных системах.

По словам Шуляк, если объект имеет статус памятника культурного наследия, ЕГЭССС заблокирует предоставление права на выполнение подготовительных или строительных работ, связанных с его сносом, капитальным ремонтом или реконструкцией: это дополнительная гарантия защиты исторических зданий.

«Кроме этого нужно упростить и ускорить процедуры принятия в эксплуатацию законченного строительством объекта: ЕГЭССС будет сравнивать имеющееся состояние объекта по результатам технической инвентаризации с тем, что было указано в проектной документации на строительство, и контролировать наличие всех электронных подписей участников строительного процесса. Если все будет в норме, система сама будет автоматически формировать сертификат», — пояснила народная депутат.

В то же время предусматривается, что электронная подпись, которую будут оставлять в системе все участники строительного процесса на разных этапах (заказчик, генподрядчик, лица, осуществляющие авторский и технический надзор, инженер-консультант, контролер), будут усиливать персональную ответственность за любые нарушения.

«Без хотя бы одной подписи решение о принятии в эксплуатацию не будет сгенерировано, в то же время четко можно будет идентифицировать исполнителей незаконных действий», — подытожила Шуляк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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