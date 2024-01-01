В 2024 году планируют завершить некоторые стройки и капитальные ремонтные работы: детали от Дептранса — Finance.ua

В 2024 году планируют завершить некоторые стройки и капитальные ремонтные работы: детали от Дептранса Сегодня 13:45 — Казна и Политика

В 2024 году планируют завершить некоторые стройки и капитальные ремонтные работы: детали от Дептранса

В 2024 году планируется завершить строительство и капитальные ремонтные работы на 17 объектах.

Об этом рассказал директор департамента дорожно-транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор в интервью «Вечернему Киеву».

Кандибор говорит, что в этом году планируют завершить реконструкцию Дегтяревского путепровода и развязки на пересечении улиц Богатырской с Полярной, капитальный ремонт тротуарной части проспекта Владимира Ивасюка, ремонт улицы Митрополита Василия Липковского, проспекта Воздухофлотского, Окружного дороги на участке от поворота в город Вишневое до Жулянского путепровода.

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Также обещают провести реставрационные работы автопроездов моста Метро через Днепр, реконструкцию путепровода на пересечении улицы Строителей с Броварским проспектом и Святошинско-Броварской линии метрополитена возле станции метро «Дарница», а также капитальный ремонт четырех путепроводов.

Планируется выполнить капитальный ремонт трех участков дождевой канализации, которые подтапливает дождевая вода. В частности, ремонт канализации по улице Пантелеймона Кулиша, улице Лагерной и по улице Еленовской в ​​Подольском районе.

Кандибор отмечает, что в 2024 году продолжат строительство для обеспечения транспортного движения с Подольско-Воскресенского моста на улицу Оноре де Бальзака. Также предусмотрено финансирование объектов строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилмассив Виноградарь из электродепо в Подольском районе.

Планируется обустраивать инклюзивные объекты инфраструктуры. В частности, хотят снизить бордюры и повысить участки на остановках коммунального транспорта.

Он также рассказал, что первые трещины в тоннеле на участке Оболонско-Теремковской линии метрополитена появились в марте 2011 года, спустя три месяца после открытия станции «Демеевская». В настоящее время вблизи станции метро «Демеевская» пробурили скважины для проведения геологических исследований. Объемы и виды работ, выполняемых на этом участке, определят после получения результатов исследований.

В настоящее время разрабатывают проектную документацию по усилению опор моста Метро. Работы планируют начать со следующего года, красная ветка метро будет работать в штатном режиме во время выполнения работ.

«Работы между станциями „Почайна“ и „Тараса Шевченко“ планировались давно, пока речь об их перекрытии не идет», — добавляет Кандибор.

Справка Finance.ua:

между станциями метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» проседают тоннели, но «больших проблем нет», сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Во время ремонта на этом участке, который планируется летом 2024 года, могут запустить челночное движение. Движение поездов не будут перекрывать полностью, останавливать движение по одному туннелю, а не по двум одновременно;

на подготовку к ремонту перегонного тоннеля между станциями метро «Лыбидская» и «Демеевская» потратят чуть более 21 миллиона гривен. КП «Киевский метрополитен» провело закупку без объявления конкурса из-за «срочности выполнения работ», в частности, чтобы якобы не допустить дальнейшей деформации тоннеля до начала основных ремонтных работ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The Village Україна По материалам:

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