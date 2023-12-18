В Киеве после ремонта возобновили движение на участке Кольцевой дороги — Finance.ua
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В Киеве после ремонта возобновили движение на участке Кольцевой дороги

Казна и Политика
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В Киеве после ремонта возобновили движение на участке Кольцевой дороги
В Киеве после ремонта возобновили движение на участке Кольцевой дороги
Дорожники возобновили движение транспорта по участку Кольцевой дороги от поворота в г. Вишневое до Жулянского путепровода.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
Отмечается, что в рамках капитального ремонта за короткое время дорожники проложили 1,5 км новых инженерных сетей дождевой канализации.
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Также для безопасности дорожного движения киевлян и жителей пригорода столицы специалисты обустроили новую дорожную одежду — конструкцию проезжей части автомобильной дороги.
Со следующего года планируется продолжение капитального ремонта Кольцевой дороги этого участка, подчеркнули в КГГА.
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Как сообщалось, в 2021 году начались работы по обновлению Кольцевой дороги. Первым этапом стал капитальный ремонт на участке от улицы Ватутина до Одесской площади, который был завершен летом 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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