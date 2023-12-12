Кличко назвал новую дату открытия Подольско-Воскресенского моста — Finance.ua

Кличко назвал новую дату открытия Подольско-Воскресенского моста Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Кличко назвал новую дату открытия Подольско-Воскресенского моста

Подольско-Воскресенский мост в Киеве, который строят уже 30 лет, должны были открыть в декабре 2023 года. Однако даты открытия неоднократно менялись, и мэр столицы Виталий Кличко назвал новую.

Об этом сказал Виталий Кличко в эфире Киев24.

Жители жилмассива Троещина на левом берегу смогут добраться на правый берег и проехаться по мосту уже до лета 2024 года.

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«Пандемия отсрочила движение транспорта, сдачу этого объекта. Мы его еще не сдали, но тем не менее уже запустили движение транспорта. Это первый шаг. Следующий шаг мы планируем летом следующего года запустить уже его. Сейчас только общественный транспорт по маршруту № 111 от станции метро „Площадь Украинских Героев“ до станции метро „Левобережная“ курсирует по мостовому переходу», — сказал Кличко.

Напомним, что Совет министров УССР еще в 1986 году утвердил в генплане Киева на 1985−2005 годы необходимость построить мост через Днепр. Его планировалось сдать в эксплуатацию до 2002 года. За эти годы план и смета работ многократно менялась.

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Подготовительные работы по строительству моста начали в 1996 году, потратив на это 4 млн грн. Но уже через год строительство приостановили из-за сложного финансового положения.

В 2003 году городские власти возобновили строительство и из государственного и местного бюджетов на это выделили 2,6 млн грн.

В 2011 году сдали в эксплуатацию первую очередь моста, а также открыли движение по Гаванскому мосту и эстакаде на Набережно-Крещатицкой.

В 2019 году Кличко заявлял, что через 1,5−2 года мост достроят.

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